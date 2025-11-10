Maroc: Banques - Un besoin de liquidité de 128,1 MMDH en octobre

Le besoin de liquidité des banques s'est accentué, en octobre dernier, à 128,1 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, après 123,5 MMDH un mois auparavant, ressort-il de la récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de Bank Al-Maghrib (BAM).

La Banque Centrale a ainsi porté le volume global de ses injections à 143,7 MMDH, dont 67,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 42,9 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 33,2 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, fait savoir la même source.

Au niveau du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 4,5 MMDH en octobre et le taux moyen pondéré s'est situé à 2,25%, rapporte la MAP.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux ont enregistré des progressions d'un mois à l'autre en octobre aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire.

En ce qui concerne les taux créditeurs, ils ont connu en septembre une hausse de 11 points de base (pbs) à 2,57% pour ceux à 6 mois et sont restés stables à 2,48% pour ceux à un an.

Pour ce qui est des taux débiteurs, les résultats de l'enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au troisième trimestre de 2025 indiquent une quasi-stabilité d'un trimestre à l'autre du taux moyen global à 4,85%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont baissé de 6 pbs à 5,71%, avec notamment un repli de 4 pbs à 4,64% pour ceux à l'habitat et une quasi-stabilité à 6,89% de ceux à la consommation.

S'agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont enregistré une hausse de 2 pbs à 4,74%, recouvrant une hausse de 8 pbs à 4,72% pour les facilités de trésorerie et des replis de 34 pbs à 4,48% pour les prêts à l'équipement, de 10 pbs à 5,37% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d'entreprises, la baisse a été de 3 pbs à 4,64% pour les grandes entreprises et de 2 pbs à 5,41% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).