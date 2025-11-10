Maroc: Le pays et l'Andalousie - Une coopération énergétique prometteuse

L'Andalousie et le Maroc partagent une vision stratégique commune en matière de développement durable et de transition énergétique, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans les domaines de l'énergie propre, de l'hydrogène vert et de la gestion des ressources naturelles, a affirmé le vice-président de Prodetur (Députation de Séville), Rodrigo Rodríguez Hans.

Dans une déclaration à la MAP, M. Rodríguez Hans a souligné que la proximité géographique et la complémentarité des ressources font du Maroc un partenaire naturel de l'Andalousie dans le cadre de la transition énergétique et de la coopération euro-méditerranéenne.

Le Maroc et l'Espagne partagent des objectifs communs fondés sur la durabilité, l'innovation et l'efficacité énergétique. "Cette convergence ouvre d'importantes perspectives pour nos entreprises technologiques et environnementales", a-t-il déclaré.

Le responsable andalou a mis en avant le rôle actif de la Députation de Séville dans la promotion de la coopération interinstitutionnelle, notant que le tissu entrepreneurial sévillan "est prêt à s'impliquer davantage dans des projets conjoints avec le Maroc, notamment dans les secteurs de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert".

Mettant en lumière la dynamique énergétique de sa région, M. Rodríguez Hans a indiqué que 90,6% de la puissance électrique installée dans la province de Séville provient désormais de sources renouvelables, soit près d'un quart du total andalou.

"Séville est aujourd'hui la province andalouse la plus avancée dans la transition énergétique, grâce à des projets phares tels que l'usine d'hydrogène vert du port de Séville, la centrale thermo-solaire de Heineken et l'usine HGreen La Isla à Dos Hermanas", a-t-il précisé.

Selon lui, ces initiatives constituent non seulement un levier économique majeur, mais aussi un modèle de développement durable au service de la stabilité sociale et de la création d'emplois qualifiés.

Le vice-président de Prodetur a également insisté sur la nécessité de consolider les échanges d'expériences entre les deux rives de la Méditerranée, rappelant que la coopération énergétique entre les deux pays illustre une ambition commune: faire de la région un pôle de référence pour la transition écologique et la croissance verte.