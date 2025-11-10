Maroc: Projection à Montréal du film 'Al Massira' dans le cadre du Festival Cinémania

Le long-métrage marocain "Al Massira", du réalisateur Youssef Britel, qui retrace l'épopée de la Marche Verte à travers le regard de différents personnages, a été projeté jeudi soir à Montréal dans le cadre de la 31ème édition du Festival du film francophone (Cinémania), où le Maroc est l'invité d'honneur.

Le film, qui met en vedette Mourad Zaoui, Zineb Triki, Saadia Azegoun, Said Bey, Driss Roukhe et Aziz Dadas, revient sur les destins entremêlés de plusieurs personnages aux profils différents qui ont participé à la Glorieuse Marche Verte.

Dans une allocution à cette occasion, le conseiller à l'ambassade du Maroc au Canada, Mourad Benbrahim, a souligné que la projection du film "Al Massira", qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte, intervient quelques jours après l'adoption par le Conseil de Sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 concernant le Sahara marocain qui consacre la pertinence et la prééminence de l'Initiative marocaine d'autonomie, reconnue par la communauté internationale comme la seule solution réaliste à même de mettre fin au différend régional artificiel autour du Sahara marocain.

L'adoption de cette résolution constitue le fruit des efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que de l'engagement personnel du Souverain en faveur de cette question, a poursuivi M. Benbrahim devant une audience composée de plusieurs personnalités des mondes de la culture et des arts et de membres de la communauté marocaine résidant au Canada.

Il a aussi mis en avant le développement sans précédent que connaissent les provinces du Sud du Royaume à la faveur des grands projets stratégiques lancés par le Maroc, tels que le port Dakhla Atlantique, les grands chantiers hospitaliers, universitaires, économiques, logistiques et de connectivité, en plus des initiatives du Souverain pour l'Afrique, dont l'Initiative Royale pour faciliter aux pays du Sahel l'accès à l'Océan Atlantique.

Le film "Al Massira" constitue une belle oeuvre artistique visant à promouvoir les valeurs du patriotisme et faire connaître la "Marche Verte, notamment à la jeune génération, a affirmé M. Benbrahim.

Et d'ajouter que le choix du Maroc comme invité d'honneur au festival Cinémania témoigne de l'intérêt porté au 7ème art marocain, mais aussi de la reconnaissance du dynamisme de la scène culturelle marocaine, qui a connu un développement considérable ces dernières années sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le cinéma marocain est à l'honneur lors de cette 31ème édition du festival Cinémania à travers une sélection de longs et courts métrages, une exposition et des événements professionnels.

Plusieurs films marocains ou tournés dans le Royaume sont projetés lors de cet évènement, dont "L'Héritier des secrets" de Mohamed Nadif, "Rue Málaga" de la cinéaste Maryam Touzani, qui vient de remporter le Prix du public dans la catégorie "Spotlight" de la 82e Mostra de Venise, "Sirāt" de Oliver Laxe et "13 jours, 13 nuits" de Mathieu Bourboulon.

Le festival offre, aussi, un panorama non-exhaustif des voix de la diaspora marocaine au Québec, notamment d'une génération de créateurs et créatrices qui, à leur manière, interrogent leur rapport aux origines et au présent, entre héritage, mémoire et identité.

Créé en 1995, le festival Cinémania est considéré comme un événement incontournable de la scène culturelle montréalaise. Lors de sa dernière édition, tenue en novembre 2024, le Festival a atteint 100.000 entrées sur 12 jours avec au menu 120 films.