Maroc: Oussama El-Azzouzi indisponible jusqu'au 20 novembre

Le milieu offensif de l'AJ Auxerre Oussama El-Azzouzi, qui souffre d'une entorse à la cheville gauche, sera indisponible jusqu'au 20 novembre, après la trêve internationale, a indiqué vendredi l'entraineur du club de Ligue 1, Christophe Pelissier.

L'international marocain de 24 ans (6 sélections) est "toujours absent à cause d'une douleur à la cheville", a assuré M. Pelissier lors d'une conférence de presse, exprimant l'espoir de "pouvoir le récupérer après la prochaine fenêtre internationale".

Dernier au classement de Ligue 1, l'AJ Auxerre sera également privé de l'attaquant Lasso Coulibaly, blessé à une cheville, lors du déplacement crucial de l'équipe dimanche à Angers.

"Comme on le craignait, Coulibaly sorti à la 43e minute contre l'OM samedi dernier (0-1), souffre d'une sérieuse entorse de la cheville avec un ligament abîmé", a affirmé le coach, précisant que l'avant-centre "ne sera pas

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

opéré, mais sera indisponible pendant quatre à six semaines".

Prêté à Auxerre durant le mercato estival par le club italien de Bologne, où il est sous contrat jusqu'en 2027, Oussama El-Azzouzi compte à son palmarès une Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans.

Après 11 journées de championnat, le milieu marocain n'a fait que quatre apparitions en raison notamment d'une blessure à la cuisse et de douleurs cervicales.

Divers

Abdessamad Ezzalzouli

Le Betis Séville s'est imposé 2 à 0 face à Lyon, jeudi soir au stade Benito Villamarín, grâce à des buts d'Ezzalzouli et Antony, lors d'un match de la phase de groupes de l'Europa League.

L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a ouvert le score à la 30e minute, d'un tir plein de sang-froid dans la partie inférieure gauche du but après une passe de Cédric Bakambu.

L'ailier espagnol Antony a doublé la mise cinq minutes plus tard (35e) en lobant le gardien lyonnais Dominik Greif, offrant ainsi un avantage décisif aux Andalous.

Ibrahim Salah

L'international marocain Ibrahim Salah a inscrit jeudi dernier un but précieux lors de la victoire à domicile du FC Bâle face au FCSB (ex-Steaua Bucarest) sur le score de 3-1, à l'occasion de la 4e journée de l'Europa League.

Malgré une supériorité numérique dès la 12e minute, les champions de Suisse ont longtemps peiné à se défaire du champion de Roumanie. Porté par un Xherdan Shaqiri étincelant, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le club rhénan a finalement trouvé son souffle en fin de match.

C'est sur une action initiée par Shaqiri que Salah, bien placé, a scellé la victoire à la 88e minute, offrant un troisième but libérateur au Parc Saint-Jacques.

Avec ce but, le lauréat de la CAN U-23 de 2023 avec les Lions de l'Atlas vient confirmer sa montée en puissance, alors qu'il n'est entré en jeu qu'à la 76e minute.

Né en Belgique, Ibrahim Salah (24 ans) s'est engagé en septembre dernier avec le FC Bâle pour quatre saisons (jusqu'en juin 2029), en provenance du Stade Rennais où a il dispute 49 matchs et inscrit 7 buts, avant un prêt au Stade Brestois lors de la saison 2024-2025.

Soufiane El Karouani

Le FC Utrecht a accroché le FC Porto (1-1), jeudi, lors de la 4e journée de la phase de groupes de l'Europa League, porté par l'international marocain Soufiane El Karouani, passeur décisif et homme du match.

Le Lion de l'Atlas a offert à Miguel Rodriguez l'ouverture du score dès la 48e minute, d'un centre précis repris victorieusement dans la surface. Porto a répliqué à la 66e minute grâce à Borja Sainz, auteur d'un tir puissant sur un ballon mal repoussé.

Le match a basculé dans la nervosité après l'expulsion du gardien Vasilis Barkas (66e) pour une faute jugée violente après intervention de la VAR, contraignant Utrecht à jouer en infériorité numérique pendant plus de vingt minutes.

Malgré la pression portugaise et plusieurs arrêts décisifs du remplaçant Michael Brouwer, les Néerlandais ont tenu bon jusqu'au bout.