Burkina Faso: Commune de Tibga - Plus de 86 millions investis en 2024

La Délégation spéciale de la commune de Tibga a organisé, le vendredi 7 novembre 2025, sa journée de redevabilité. Au titre de l'année 2024, les investissements se chiffrent à plus de 86 millions F CFA.

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales qui engagent les exécutifs communaux à rendre compte de leur gestion et à faire preuve, ainsi, de bonne gouvernance, la délégation spéciale de la commune de Tibga a tenu, le vendredi 7 novembre 2025, sa journée de redevabilité. Au cours de ce face à face avec la population, l'organe exécutif communal, fort de 20 membres, a dressé le bilan des réalisations effectuées dans le cadre du plan annuel d'investissement communal de l'année 2024.

Selon le rapport, il ressort que la commune a mobilisé, au 31 décembre 2024, plus de 131 millions F CFA au titre de la section de fonctionnement, sur une prévision de 154,9 millions environ, soit un taux de recouvrement de 84,97%. Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, se chiffrent à plus de 126 millions. Pour ce qui est de la section d'investissement, sur une prévision de plus de 263 millions, la commune a engrangé plus de 186 millions de recettes, soit un taux de 70,7%.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à plus de 86,8 millions. Ces ressources, issues à la fois des fonds propres, des transferts de l'Etat et du fonds minier de développement local ont permis de réaliser plusieurs projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et assainissement et de l'action sociale, entre autres. La commune de Tibga a bénéficié également, en 2024, de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tibga, Toumani Sangaré, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité et un faible taux de recouvrement dû à l'incivisme fiscal et à l'occupation des infrastructures marchandes par des Personnes déplacées internes (PDI), son équipe a su tirer son épingle du jeu. Ces efforts lui ont valu d'ailleurs une « attestation de performance », décernée par la Cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (CADEPAC).

Au chapitre des recommandations, M. Sangaré et son équipe doivent redoubler d'efforts pour améliorer la mobilisation des ressources propres et trouver des alternatives à la suspension des transferts de l'Etat, afin d'assurer la continuité des services publics. Lors des échanges avec la population, la question de la création de la radio communale de Tibga a suscité un vif intérêt. Sur le sujet, M. Sangaré a précisé :« Les équipements sont arrivés, mais nous avons émis quelques réserves.

Si la situation ne s'améliore pas, nous serons contraints de résilier le contrat avec le fournisseur », a-t-il indiqué, ajoutant que la commune est toujours dans l'attente de la réponse du Conseil supérieur de la communication (CSC) concernant la fréquence. En guise de reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur engagement quotidien dans la protection des populations, la Délégation spéciale leur a remis, au cours de cette journée, des attestations.