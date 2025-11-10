Addis-Abeba — Le ministère de l'Agriculture a affirmé que l'Éthiopie joue un rôle moteur alors que les pays d'Afrique de l'Est lancent une stratégie régionale ambitieuse visant à transformer le potentiel agricole de la région en une sécurité alimentaire durable et une résilience accrue face au changement climatique.

Ce message a été mis en avant lors de la 19e réunion de l'équipe multidisciplinaire organisée du 10 au 13 novembre 2025, sous le thème : « Renforcer les partenariats et les investissements pour accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et la résilience climatique dans la sous-région de l'Afrique de l'Est ».

Organisé par le Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est, l'événement aborde les enjeux majeurs qui affectent les systèmes agroalimentaires régionaux.

Il réunit des dirigeants de haut niveau, ainsi que des représentants de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), dans un esprit d'engagement collectif en faveur d'actions concrètes au bénéfice des populations de la région.

Dans son discours d'ouverture, Meles Mekonnen, ministre d'État chargé de l'Agriculture, a présenté les progrès récents de l'Éthiopie dans le domaine agricole comme un modèle de coopération et de développement pour les pays voisins.

« Cette réunion revêt une importance particulière alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la FAO », a-t-il souligné, saluant la contribution historique de l'organisation à la transformation agricole mondiale.

Meles a insisté sur la nécessité d'aligner les priorités nationales sur les objectifs régionaux, précisant que l'Éthiopie met l'accent sur l'intensification de l'irrigation, l'amélioration de la santé des sols et la promotion d'une agriculture commerciale axée sur le marché.

« Nos progrès dans la production de blé et la restauration des paysages montrent ce qu'il est possible de réaliser lorsque les politiques, la recherche, le renforcement des capacités et les partenariats convergent vers un même but », a-t-il ajouté.

De son côté, Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur général et Représentant régional de la FAO pour l'Afrique, a salué le leadership de la région et son influence grandissante sur la scène mondiale, rappelant que plusieurs conférences internationales majeures se sont récemment tenues en Afrique de l'Est.

« Sans soutien, l'innovation reste à petite échelle. Mais lorsqu'elle est accompagnée de partenariats solides et de ressources adéquates, son impact devient considérable », a-t-il déclaré, exhortant les pays membres à intégrer les initiatives clés dans leurs budgets nationaux et à explorer de nouveaux mécanismes de financement pour une transformation durable.

Pour sa part, Farayi Zimudzi, représentante de la FAO en Éthiopie, a rappelé l'urgence d'agir. Elle a noté que, malgré un potentiel agricole immense, près des trois quarts de la population d'Afrique de l'Est ne peuvent pas se permettre des repas sains, tandis qu'un enfant sur trois de moins de cinq ans souffre d'un retard de croissance.

Elle a mis en avant le rôle déterminant de l'agriculture numérique et de l'innovation pour améliorer les systèmes alimentaires.

« Nous devons renforcer les partenariats et attirer davantage d'investissements afin de provoquer un changement réel et durable », a-t-elle affirmé.

Les discussions de la réunion ont notamment porté sur l'accélération des investissements dans le cadre du programme Hand-in-Hand, l'expansion des initiatives de restauration des terres et d'agriculture intelligente face au climat, ainsi que sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales à travers la ZLECA, la normalisation des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l'amélioration de la connectivité des marchés.