Ethiopie: Sécuriser l'accès à la mer Rouge est crucial la prospérité de la régionale - Membre du parlement

Addis-Abeba — L'Éthiopie réaffirme sa volonté d'accéder pacifiquement à la mer Rouge, dans le but de renforcer la coopération régionale et de soutenir la croissance économique.

Le Dr Buzuayehu Degefa, membre de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré à l'ENA que garantir un accès à la mer Rouge n'est pas seulement une priorité nationale, mais constitue également une condition essentielle pour la prospérité partagée dans la Corne de l'Afrique.

On rappelle que lors des échanges avec les parlementaires, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la question de la mer Rouge présente de multiples dimensions -- juridiques, historiques, géographiques et économiques.

Il a souligné que l'approche de l'Éthiopie restera pacifique et axée sur le dialogue, privilégiant la coopération et la compréhension mutuelle plutôt que la confrontation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Dr Buzuayehu a précisé que la perte de l'accès à la mer découle d'un accord dépourvu de légitimité historique et juridique, jamais validé par les instances institutionnelles ou légales compétentes.

L'initiative actuelle, largement soutenue à l'échelle nationale, s'inscrit dans le cadre de la transformation économique en cours en Éthiopie et gagne progressivement reconnaissance au niveau international, témoignant de sa légitimité et de son importance pour la résilience économique à long terme du pays.

Selon le Dr Buzuayehu, l'accès à la mer Rouge renforcerait non seulement le commerce et la logistique, mais améliorerait également la connectivité et la coopération dans toute la région.

Il a cité le Grand barrage de la Renaissance comme exemple de projet de développement capable de favoriser l'intégration régionale et la croissance partagée.

Il a ajouté que résoudre la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge permettrait au pays de jouer un rôle plus actif dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité collective à l'échelle de la Corne de l'Afrique.