Ile Maurice: L'enquête autour de David Thomas s'affine

Ce lundi 10 novembre, l'affaire impliquant David Jean Christian Thomas est revenue devant la District Court de Pamplemousses. Le prévenu, considéré comme un proche collaborateur du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga, reste au coeur d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur des soupçons de blanchiment à grande échelle.

À la barre, l'officier enquêteur de la FCC a indiqué que «des clarifications restent à faire avec le suspect» et que plusieurs témoins doivent encore être entendus. Il a précisé que des progrès significatifs ont été accomplis depuis la dernière audience, notamment sur le plan des recoupements et de l'analyse des pièces saisies. Sans entrer dans les détails, l'enquêteur a laissé entendre que certaines conclusions techniques, dont le rapport informatique évoqué la semaine dernière, nécessitent des compléments d'explications.

Face à ces éléments, Me Arasen Kallee, avocat du prévenu, a choisi de ne pas insister sur la motion de remise en liberté conditionnelle, estimant préférable de laisser l'enquête suivre son cours avant d'en débattre sur le fond. La magistrate a pris acte de cette position et a reporté l'affaire pro forma au vendredi 14 novembre, avant de fixer la motion de remise en liberté conditionnelle au lundi 17 novembre.

Lors de la précédente audience, le vendredi 7 novembre, le Senior Investigator Sawdaghur avait déjà demandé un délai supplémentaire afin de «confronter le suspect à certains points du dossier», notamment le contenu du rapport IT transmis à la FCC.

Selon la défense, aucun élément incriminant n'avait alors émergé, mais l'enquête demeurait «ouverte». Arrêté à la mi-octobre dans le sillage de l'opération visant Mamy Ravatomanga, David Jean Christian Thomas reste en détention pour les besoins de l'instruction. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle logistique dans un réseau de transferts financiers transfrontaliers impliquant 20 milliards de dollars (environ Rs 918 milliards) selon la FCC.