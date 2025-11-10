Tunisie: Naïm Sliti, toujours homme de base des Aigles de Carthage

À 33 ans, Naïm Sliti est toujours là. Il fait partie d'une liste de 35 joueurs donné par le sélectionneur Sami Trabelsi pour les trois matchs amicaux au programme des Tunisiens, face à la Mauritanie (12 novembre), la Jordanie (14 novembre) et surtout le Brésil à Lille, le 18 novembre.

Dans l'effectif des Aigles de Carthage depuis 2016, Naïm Sliti, découvert à l'époque par le sélectionneur Henryk Kasperczak, a participé à tous les grands rendez-vous de l'équipe nationale de Tunisie. À son actif, l'ancien joueur de Lille et de Dijon, né à Marseille, compte deux participations à la Coupe du monde de football et quatre à la Coupe d'Afrique des nations. Pour ses débuts en sélection, il avait marqué lors de sa première apparition, le 3 juin 2016 à Djibouti (3-0), en qualifications de la CAN 2017.

Un rêve : remporter la CAN

Désormais joueur du club qatari Al-Shamal, la sélection nationale a toujours été un objectif pour Naïm Sliti. « Même lorsque j'étais blessé et sans club, j'ai toujours eu à l'esprit de revenir pleinement et de réintégrer l'équipe nationale », avait-il avoué il y a quelques temps. « L'entraîneur compte beaucoup sur moi en tant que membre senior de l'équipe pour l'aider en dehors du terrain. Parce que, vous savez, le football, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe en dehors du terrain, comment gérer le groupe », ajoutait-il. Le milieu de terrain offensif rêve évidemment de remporter la CAN avec l'équipe nationale. La Tunisie a gagné la CAN à domicile en 2004 et atteint également la finale en 1965 et en 1996.

Au Gabon en 2017, la Tunisie avait atteint les quarts de finale de la CAN. En 2018, les Tunisiens quittaient le Mondial en Russie à la fin du premier tour avec une victoire face au Panama (2-1). « Il fallait sauver l'honneur. On entre dans l'histoire. On savait que cette Coupe du monde allait être compliquée », reconnaissait l'ancien joueur de Dijon au micro de RFI. Il ajoutait : « Je garde beaucoup d'images dans la tête. Il y avait un super groupe, toujours solidaire. Et merci à nos supporters d'être venus ! » La Tunisie remportait alors, face aux Panaméens, un match de Coupe du monde pour la première fois en quarante ans et une victoire sur le Mexique (3-1) en 1978 en Argentine.

« Je pouvais compter sur lui »

En 2019, en Égypte, la Tunisie s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN pour la première fois en quinze ans, avant de perdre de justesse face au Sénégal (0-1) en prolongation pour terminer la compétition à la quatrième place derrière le Nigeria, après avoir perdu le match pour la troisième place (0-1). Alain Giresse, sélectionneur des Aigles à l'époque, se souvient très bien de Naïm Sliti, qui avait largement contribué à la qualification de la Tunisie pour la CAN égyptienne, avec quatre buts.

« La Tunisie attendait depuis longtemps un bon résultat à la CAN, dit aujourd'hui le technicien français, au micro de RFI. Il faisait partie des joueurs suffisamment expérimentés qui connaissaient parfaitement la haute compétition. Je savais que je pouvais compter sur lui et qu'il allait répondre présent sur le terrain. Il avait conclu le quart de finale par un but (la Tunisie s'est imposée face à Madagascar 3-0). » Et d'ajouter : « Quand on est sélectionneur, on apprécie des joueurs comme lui. »