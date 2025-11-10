Ile Maurice: Infections sexuellement transmissibles - De nouvelles directives pour mieux aider les professionnels

Le ministère de la Santé et du Bien-être mettra bientôt en place de nouvelles directives sur la gestion des infections sexuellement transmissibles (IST) afin d'aider les professionnels de santé à mieux les prendre en charge.

Les IST représentent un enjeu majeur de santé publique, notamment parce qu'elles augmentent le risque de transmission du VIH. Non diagnostiquées, elles peuvent entraîner de graves complications, d'où la nécessité de renforcer les services de prévention, de dépistage et de traitement.

Ces lignes directrices, élaborées par une équipe multidisciplinaire de professionnels de santé, s'appuient sur les recommandations de la Communauté de développement de l'Afrique australe, de l'Organisation mondiale de la santé et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Elles ont été adaptées au contexte épidémiologique local. L'objectif est d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des soins, en proposant des recommandations cliniques actualisées et fondées sur des données probantes.

Ces directives visent à aider les cliniciens à poser un diagnostic rapide et à offrir une prise en charge optimale, tout en assurant une utilisation efficiente des ressources. Elles seront diffusées à tous les professionnels impliqués dans la lutte contre les IST. À Maurice, la gestion des IST repose sur une approche multidimensionnelle comprenant un plan d'action national, des campagnes de sensibilisation et des services de santé intégrés.

La stratégie du gouvernement met l'accent sur la prévention, le dépistage et le traitement, avec des initiatives phares telles que :

Plan d'action national 2023-2027 : objectif de réduire de 90 % l'incidence des IST d'ici 2030 ;

Éducation et prévention : promotion de comportements sexuels sûrs auprès des jeunes ;

Vaccination contre le HPV : campagne ciblant les enfants de 9 à 15 ans ;

Campagne «Protez twa. Kozer. Tester. Traiter.» : pour lutter contre la stigmatisation et encourager le dépistage et le traitement.

Grâce à ces efforts conjoints entre autorités sanitaires, prestataires de soins et partenaires internationaux, Maurice renforce sa riposte face aux IST et s'engage pour une santé sexuelle mieux protégée et sans tabou.