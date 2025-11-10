Ile Maurice: Les vacances scolaires sont déjà là

Après de longs mois de réveils matinaux, de devoirs, de périodes d'examens, voilà enfin le moment que tous les élèves attendaient avec impatience : celui du repos et de la détente.

Eh oui, c'est le temps de souffler un peu, de ranger les cartables et de dire bonjour aux journées plus détendues. Tout au long de l'année, les enfants travaillent dur. Entre les leçons à apprendre, les contrôles à préparer et les activités parascolaires, le cerveau a besoin de repos.

Les vacances sont donc une pause nécessaire pour reprendre des forces, se détendre et passer du temps en famille. Certains partent en voyage, d'autres vont chez leurs grands-parents ou profitent simplement de leur quartier pour jouer avec leurs amis. Peu importe le lieu, l'important est de changer de rythme et de faire ce qu'on aime.

L'esprit de noël

Ce qui rend les vacances de décembre encore plus spéciales, c'est bien sûr la fête de Noël. C'est une période magique, remplie de lumières, de décorations et de musique. On décore le sapin, on prépare des gâteaux, on échange des cadeaux et on partage de bons repas en famille. Mais Noël, ce n'est pas seulement recevoir des présents. C'est aussi un moment pour partager, aider les autres et montrer de la gentillesse.

Beaucoup d'enfants participent à des actions solidaires en offrant un jouet à un enfant dans le besoin, en rendant visite à une personne âgée ou simplement en disant un mot gentil à quelqu'un. Ce sont de petits gestes qui font de grandes différences.

Les vacances, ce n'est pas seulement être scotchés devant les écrans, même si un peu de télé ou de jeux vidéo, c'est permis ! Il y a mille et une façons de s'amuser intelligemment. Tu peux lire un bon livre, faire du dessin, aider en cuisine, jouer dehors, construire quelque chose ou inventer une histoire. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle recette ou créer une décoration de Noël. Et si tu aimes le sport, c'est aussi le bon moment pour bouger : fais du vélo, joue au foot, danse ou fais des promenades avec ta famille. Bouger, c'est bon pour le corps et pour l'esprit !

N'oublie pas les révisions

Même si ce sont les vacances, il ne faut pas tout oublier. Faire un peu de révisions, chaque jour, aide à ne pas perdre ce qu'on a appris pendant le trimestre. Tu peux relire tes leçons, faire des petits exercices de maths ou même apprendre en jouant. Par exemple, si tu fais la cuisine, pèse les ingrédients : ce faisant, tu fais des maths. Si tu lis un livre, tu améliores ton français. Le secret, c'est de réviser sans s'en rendre compte, tout en s'amusant.

Les vacances passent toujours trop vite. Alors profite de chaque instant, repose-toi bien et prépare-toi doucement pour la rentrée scolaire. Tu verras, après avoir bien rechargé tes batteries, tu retourneras à l'école avec un grand sourire, prêt à apprendre de nouvelles choses. Alors, profite de cette belle pause, amuse-toi, aide un peu à la maison, fais preuve de gentillesse autour de toi... et surtout, n'oublie pas de rêver ! Bonnes vacances à tous.