Afrique: CAN 2025 - La CAF dévoile « Itri », le ballon officiel du tournoi

La CAN 2025 se profile à l'horizon (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). À un peu plus d'un mois du démarrage, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce lundi 10 novembre le ballon de la compétition.

Construit en collaboration avec PUMA, « Itri » sera le ballon officiel de cette CAN 2025. Selon la CAF, le ballon rend hommage aux motifs géométriques du zellige marocain, un type de mosaïque ornementale dans le domaine de l'architecture islamique. « Une création qui marie un savoir-faire ancestral à la technologie de pointe PUMA Orbita 6. Le ballon fera sa première apparition lors du match d'ouverture de la compétition, le 21 décembre 2025 », renseigne la CAF.

« Baptisé Itri, ce ballon s'inspire de l'art ancestral du zellige marocain, célèbre pour ses mosaïques géométriques raffinées. Il incarne à la fois l'unité et la passion qui animent le football africain à travers le continent. Le nom « Itri », signifiant étoile en amazighe, fait écho à l'étoile du drapeau marocain et aux motifs stellaires caractéristiques de la tradition du zellige », poursuit la Confédération africaine de football.