First Circle Capital, un fonds de capital-risque spécialisé dans les entreprises en phase de démarrage ayant des bureaux à Casablanca et à Kampala, a obtenu un financement de 6 millions de dollars de la Société financière internationale (SFI), qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale, afin d'accroître les investissements dans les startups africaines à fort potentiel dans le domaine de la fintech.

Cet investissement fait partie du fonds de 30 millions de dollars de First Circle, dédié aux entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage qui s'attaquent aux défis de l'exclusion financière, de la finance numérique et de l'infrastructure financière. Le fonds vise à constituer un portefeuille concentré de 24 startups, en offrant à la fois du capital et un soutien opérationnel pour aider les fondateurs à se développer et à se préparer pour les tours de série A.

Jusqu'à présent, First Circle a soutenu 15 startups sur huit marchés africains, avec 30 % des entreprises du portefeuille dirigées ou cofondées par des femmes et la moitié opérant dans plusieurs pays.

Points clés à retenir

Le soutien de 6 millions de dollars de la SFI à First Circle Capital souligne la confiance croissante des institutions dans le secteur de la fintech en Afrique et dans l'innovation en phase de démarrage. Outre l'engagement de la SFI, le fonds a obtenu 2 millions de dollars de We-Fi (Women Entrepreneurs Finance Initiative), 3 millions de dollars du Dutch Good Growth Fund (DGGF) et le soutien de FSD Africa, MSMEDA, Axian Group et d'éminents entrepreneurs technologiques, dont Jens Hilgers, Tim Schumacher, Peter Steinberger et Steve Anavi.

En se concentrant sur les startups qui construisent l'infrastructure financière de l'Afrique, First Circle se positionne comme un catalyseur clé de la croissance numérique inclusive dans les marchés émergents. Sa stratégie d'investissement thématique donne la priorité aux fintechs évolutives qui permettent l'accès au crédit, aux paiements et à l'épargne pour les populations mal desservies.

L'investissement de l'IFC met également en évidence l'accent continu du prêteur multilatéral sur la transformation numérique et la mobilisation des capitaux privés en Afrique. Avec une présence locale profonde et une diversité de genre dans l'ensemble de son portefeuille, First Circle Capital illustre la prochaine génération de fonds de capital-risque africains axés sur la mission.