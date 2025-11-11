Sénégal: La Marine nationale réussit son premier tir de missile antinavire

Dakar — La Marine nationale a déclaré avoir réussi, dimanche, son premier tir de missile antinavire à partir d'un patrouilleur de haute mer, symbolisant sa maturité opérationnelle et son engagement constant au service de la souveraineté nationale du Sénégal.

"En réussissant un tir de missile antinavire à partir d'un patrouilleur de haute mer, la Marine nationale renforce sa pleine capacité à défendre les intérêts maritimes du pays sur toute l'étendue de son espace maritime", indique la Marine nationale sur son compte X.

La même source signale que "c'est la première fois de son histoire que la Marine nationale a franchi une telle étape majeure de son évolution opérationnelle".

"C'est historique. Nous avons choisi la veille de la célébration de la Journée des Forces armées pour opérer ce tir", a déclaré à la RTS le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale.

Selon lui, cette action "symbolique" témoigne de la souveraineté du Sénégal dans ce domaine, une souveraineté à laquelle ont contribué des équipements modernes.

"Il n'y a pas eu l'intervention d'un autre partenaire dans toute la chaîne de mise en oeuvre de ce système complexe. Tout ce qui a été fait dans ce cadre, que ce soit la préparation, la logistique, les mesures de sécurité de blanchiment de zone, tous ce déroulement a été fait d'une manière souveraine", a précisé M. Sène.

Ce tir de missile historique marque un "tournant décisif" dans la montée en puissance de la Marine nationale et dans la mise en oeuvre de la stratégie navale 2050.

Ainsi avec cette prouesse, "la Marine nationale est rentrée dans le cercle restreint des marines qui sont capables de mettre en oeuvre d'une manière souveraine un système d'arme aussi complexe et aussi moderne", a signalé le chef d'état-major de la Marine nationale.

Symbole de maîtrise, de modernité et de saut capacitaire, la Marine nationale confirme, plus que jamais, son rôle de bras armé de l'Etat et de sentinelle dans la posture permanente de défense des intérêts du Sénégal en mer, a fait valoir le chef d'état-major de la Marine

Il a rappelé que cette phase de tir sera suivie par des évaluations pour pouvoir "tirer des leçons" en vue de conduire encore d'autres tirs comme le système Mistral qui n'est pas encore testé.

Le capitaine de frégates Jules Marie Ndour, commandant du patrouilleur de haute mer/Cayor, chef des opérations s'est réjoui de "la réussite de ce tir qu'il considère comme dissuasif contre tout agresseur du Sénégal venant de la mer".

Le lieutenant de vaisseau commandant Bassirou Diédhiou, adjoint des opérations du patrouilleur de haute mer/Cayor a expliqué, quant à lui, le processus qui a permis d'aboutir à ce résultat.

La Marine nationale a effectué ce premier tir de missile antinavire, à l'occasion de son cinquantenaire et de la célébration de la Journée des Forces armées.