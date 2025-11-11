Dakar — La Marine nationale du Sénégal va organiser, à partir du lundi 17 novembre, dans un hôtel dakarois, la neuvième édition du symposium des chefs d'état-major et commandants de garde-côtes du golfe de Guinée, annonce un communiqué reçu à l'APS.

"Coopération entre le golfe de Guinée et les nations de l'espace atlantique : développement de synergies pour la sécurité et la prospérité" est le thème de cet évènement de trois jours.

Le symposium aura lieu sous la présidence du général Birame Diop, le ministre sénégalais des Forces armées, selon le communiqué.

Les marins et garde-côtes d'une trentaine de pays se trouvant dans trois continents partageront leur vision de la sécurité du golfe de Guinée et de l'espace atlantique, lors de cette rencontre.

Le programme de l'évènement comprend des expositions, des conférences et des panels, dont devraient découler des mesures permettant de renforcer la sécurité maritime du golfe de Guinée, selon la même source.