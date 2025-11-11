Angola: 50 ans de liberté, de souveraineté et d'intégration

La République d’Angola célèbre, le 11 novembre de cette année, un demi-siècle d’indépendance, marquée par des progrès significatifs dans son parcours en tant qu’État souverain, mais également par des défis persistants dans les domaines social et économique.

L’indépendance constitue un jalon historique de grande envergure, reflétant la résilience et la détermination de milliers de citoyens angolais engagés dans le rêve de liberté et de progrès pour leur pays.

Le 11 novembre 1975 symbolise bien plus que la naissance d’une nation : il représente le point de départ d’un État souverain qui, dès ses débuts, a consenti à d’importants sacrifices pour s’intégrer dans la communauté internationale.

Il s’agit d’un accomplissement politique retentissant réalisé par des patriotes anonymes et clandestins, qui ont su interpréter avec bravoure le cri de liberté de leurs ancêtres, après 500 ans de dure répression.

Cet événement historique constitue l’aboutissement d’un parcours marqué par des avancées et des reculs dans la lutte complexe contre le colonialisme, qui a laissé des conséquences dévastatrices et durables pour le peuple angolais.

Parmi ces conséquences figurent les divisions ethniques et sociales, l’imposition culturelle et linguistique, la création d’une société hiérarchisée ainsi que de fortes inégalités sociales et économiques.

Le « Jour de la Dipanda » a représenté la réalisation des idéaux de liberté et la fin de la subjugation et de la négation des origines et des valeurs culturelles et anthropologiques imposées aux Angolais pendant de longues années.

Cette date symbolise la naissance d’une nation unie et indivisible, dont le principal défi reste la construction d’une société juste, équitable et inclusive, après 27 années de conflit armé violent et 23 années de paix.

C’est assurément l’un des plus grands jalons de l’Angola, célébré cette année dans un contexte de reconnaissance publique du Président João Lourenço envers les patriotes ayant lutté, dans divers domaines, pour la Patrie.

Ce furent cinq décennies de sacrifices extrêmes, ponctuées d’avancées et de reculs dans les domaines politique, social, culturel et économique, que l’ANGOP résume dans ce dossier consacré aux 50 ans de la Dipanda.

Ce dossier propose une chronologie des principaux moments du parcours de l’Angola, depuis la résistance coloniale, jusqu’au processus de négociation ayant précédé la proclamation de l’indépendance, ainsi que les chemins sinueux vers l’établissement de la paix définitive.

À travers articles, reportages, chronologies et interviews, l’ANGOP dévoile les coulisses de l’Indépendance, les royaumes et rois ayant ouvert la voie aux revendications, les précurseurs de la lutte armée de libération nationale, l’impact de la guerre et les accords de paix.

Le dossier explore également les événements ayant suivi l’indépendance, le contexte politique et idéologique des premières décennies de la République, qui ont progressivement conduit à la construction d’une nation en pleine affirmation.