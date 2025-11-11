Libye: France - L'ex-Président, Nicolas Sarkozy, libéré sous contrôle judiciaire

11 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla BONKOUNGOU

L'ancien Président français, Nicolas Sarkozy, a été libéré de prison, lundi 10 novembre 2025, 20 jours après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

L'ex-Président de la France, Nicolas Sarkozy est libre. Condamné le 21 octobre 2025, la justice a accepté sa demande de mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy était sous le coup d'une condamnation dans l'affaire du financement libyen pour sa campagne présidentielle en 2007, et incarcéré à la prison de La Santé. Toutefois, il est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction notamment de quitter le territoire français et interdiction d'entrer en contact avec tout fonctionnaire du ministère de la Justice et le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en attendant son procès en appel.

Cette détention inédite pour un ex-président de la République a suscité de vifs débats, car, s'agissant aussi d'une première dans l'Union européenne, où aucun ancien chef d'Etat n'a connu l'emprisonnement. Nicolas Sarkozy, qui est âgé de 70 ans, a quitté la prison parisienne de la Santé à bord d'une voiture aux vitres teintées, escortée par des motards de la police.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les dates précises du procès en appel en mars 2026, qui n'ont pas encore été officiellement annoncées, devraient être communiquées aux avocats jeudi 13 novembre. Par ailleurs, l'ex-Président reste mis en examen dans plusieurs affaires, dont celle de la subornation présumée de témoin impliquant Ziad Takieddine, l'intermédiaire clé du dossier libyen.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.