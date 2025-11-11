Libye: Hannibal Kadhafi, détenu au Liban pendant près de dix ans, a été libéré

Hannibal Kadhafi est libre. Le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise. Il avait été arrêté au Liban en 2015, soupçonné de « recel d'information ». Détenu pendant près de dix ans, Hannibal Kadhafi n'a jamais été jugé. Il a finalement été libéré, lundi 10 novembre 2025.

Pour quitter sa cellule de prison au Liban et retrouver la liberté, Hannibal Kadhafi a dû débourser une somme nettement moins importante que celle demandée à l'origine. En octobre, le juge d'instruction avait d'abord exigé une caution de 11 millions de dollars. Mais après contestation des avocats du fils de Mouammar Kadhafi, le montant a été réduit la semaine dernière.

Et finalement, lundi 10 novembre, Hannibal Kadhafi a été libéré après avoir payé une caution de 900 000 dollars. C'est son avocat, Me Laurent Bayon qui le confirme à l'AFP et se dit soulagé pour son client. Pour ce dernier, « c'est la fin d'un cauchemar qui aura duré dix années ».

Hannibal Kadhafi était emprisonné au Liban depuis 2015, dans le cadre de l'enquête sur la disparition, en 1978, du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr. Les autorités soupçonnent son père, Mouammar Kadhafi, d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Pour Me Bayon, si son client a pu être détenu si longtemps sans procès, c'est parce que « la justice n'était pas indépendante ».

Hannibal Kadhafi va finalement pouvoir quitter le Liban pour une destination qui reste « confidentielle ». Isolé, depuis la mort de son père en 2011 et avant son arrestation, il avait fait face à la justice en France et en Suisse. En 2011, l'ONU et l'Union européenne avaient demandé le gel de ses avoirs et de ses comptes bancaires.