Ile Maurice: La FSC prône le dialogue, l'innovation et la transformation durable

Lors d'une rencontre stratégique le mercredi 5 novembre à Henessy Park, Ébène, la Financial Services Commission (FSC) a rassemblé les principales parties prenantes des services financiers pour une Industry Meet. Cet événement marque le début d'une série d'échanges structurés visant à renforcer la confiance, accélérer les réformes et encourager une innovation responsable, essentielle à la compétitivité du centre financier de l'île.

Sous la houlette de son Chief Executive, Désiré Vencatachellum, économiste et ancien professeur à HEC Montréal, la FSC affiche une vision ambitieuse d'un régulateur «fit for purpose». Il a ainsi insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif, basé sur l'écoute, la clarté et la co-construction. Selon lui, la régulation doit évoluer pour devenir un levier facilitateur plutôt qu'un frein, en intégrant l'innovation et la collaboration comme piliers fondamentaux de son approche. Il a aussi lancé un appel aux acteurs du marché à s'engager dans cette dynamique pour bâtir un écosystème plus résilient, éthique et performant.

La ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun, a pour sa part mis en avant l'importance de préserver la réputation du Mauritius International Financial Centre face à l'évaluation mutuelle de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, une étape déterminante pour garantir l'intégrité et la stabilité du centre financier.

«Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour maintenir cette réputation», a-t-elle déclaré, soulignant que la lutte contre la criminalité financière - blanchiment d'argent et financement du terrorisme - demeure une priorité absolue. Elle a aussi annoncé la reconstitution du Financial Services Consultative Council, qui devra travailler sur les cinq piliers du Financial Services Strategy Report 2025-2030, afin d'accélérer la mise en oeuvre des réformes.

Le leadership de la FSC veut impulser une régulation différente, plus ouverte, rigoureuse et ambitieuse. Désiré Vencatachellum a plaidé pour une gouvernance plus agile, intégrant innovation et discernement. «La régulation doit être un levier d'innovation et de croissance», a-t-il insisté. Il a exhorté les acteurs à oser, à innover et à dialoguer pour construire un environnement plus compétitif et durable. La stratégie de la FSC vise à équilibrer la nécessité de réguler sans alourdir, en s'appuyant sur l'excellence réglementaire, la révolution digitale, la Fintech, la durabilité et la valorisation des talents.

Un moment fort de cet Industry Meet a été le lancement de la National Insurance Claims Database (NICD). Première plateforme de ce type en Afrique, la NICD modernise la gestion des accidents routiers en offrant transparence et rapidité dans le traitement des sinistres. Connectée à l'écosystème InfoHighway, elle offre une interconnexion entre chauffeurs, assureurs, forces de l'ordre et régulateurs, facilitant le recouvrement des sinistres en temps réel et simplifiant le paiement des primes. Cette initiative traduit la volonté de la FSC et du ministère de bâtir un environnement assurantiel plus simple, plus sûr et plus équitable.

Enfin, la relance du cadre Environnement, Social, Gouvernance (ESG) montre que le pays ambitionne de devenir un leader régional en finance durable. La FSC prévoit d'établir des normes claires de reporting pour les fonds ESG, tout en luttant contre le greenwashing.

Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de positionner le pays comme un centre crédible et respecté en matière de finance responsable, capable d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société. À l'aube de ses 25 ans, la FSC veut affirmer son rôle de catalyseur du changement en misant sur l'innovation, la transparence et la durabilité, tout en façonnant un secteur financier résilient, compétitif et exemplaire dans la région.