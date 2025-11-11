Addis-Abeba — Des experts africains ont souligné l'importance cruciale de l'engagement collectif, de la coopération régionale et des solutions locales pour relever efficacement les défis liés à la migration et aux déplacements internes sur le continent.

Ils ont mis en avant la nécessité d'une approche concertée, inclusive et tournée vers l'avenir afin de répondre aux défis humanitaires croissants engendrés par la migration et les déplacements forcés en Afrique.

La 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays (STC-MRIDPS) se tient actuellement à Addis-Abeba, sous le thème : « Réimaginer la migration et réorienter l'architecture humanitaire en Afrique ».

Lors de la cérémonie d'ouverture, Hervé Kuaté, représentant du HCR auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a rappelé que cette session constitue bien plus qu'un simple espace de dialogue : elle offre une occasion concrète de transformer les engagements pris en actions tangibles.

Il a insisté sur la mise en oeuvre de politiques cohérentes visant à protéger les migrants, réfugiés, apatrides et personnes déplacées internes, tout en soutenant la vision africaine du développement durable.

Pour sa part, Enos Chibombe, directeur général adjoint du Département de l'immigration de la Zambie et président sortant du comité, a appelé à des réponses humanitaires africaines, menées et financées par les Africains eux-mêmes.

« Trop longtemps, nos interventions humanitaires ont dépendu de ressources et d'acteurs extérieurs.

Il est urgent de remédier à cette dépendance afin de promouvoir des solutions africaines pour les défis africains », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité d'une coordination renforcée entre les Communautés économiques régionales (CER) et les États membres, de manière à harmoniser les efforts et à construire une réponse continentale intégrée et efficace.

Le forum, qui se déroule du 10 au 12 novembre 2025 à Addis-Abeba, réunit des représentants de la Commission de l'Union africaine, des ministres, ainsi que des experts chargés des questions de migration, d'immigration et de déplacements forcés.

Le STC-MRIDPS examinera et adoptera plusieurs cadres et stratégies clés relatifs à la migration et à l'action humanitaire, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Ces travaux visent à renforcer la gouvernance des migrations et la capacité de réponse humanitaire à l'échelle du continent.

La session des experts sera suivie d'un segment ministériel, prévu les 13 et 14 novembre 2025 au siège de la Commission de l'Union africaine.