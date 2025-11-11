Ethiopie: Le président Taye a annoncé des progrès encourageants dans la modernisation du système de santé.

10 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a salué les avancées enregistrées dans les efforts de modernisation du secteur de la santé.

À l'occasion, le ministère de la Santé a dévoilé Tennette, une application mobile destinée à faciliter l'accès aux médicaments et aux services sanitaires.

Présent lors du lancement, le président Taye Atske Selassie a indiqué que le gouvernement poursuit activement ses actions pour renforcer l'accès aux soins, allant au-delà de la simple prévention des maladies, et que des résultats tangibles commencent déjà à se manifester.

La ministre de la Santé, Mekdes Daba, a pour sa part souligné que Tennette se distingue par sa qualité et son approche centrée sur le patient. Elle a insisté sur le rôle clé de la technologie dans la transformation du système de santé, le rendant plus efficace et plus accessible à tous.

Elle a ajouté que le ministère continue de mettre en oeuvre diverses stratégies visant à renforcer les services de santé et à suivre de près l'état sanitaire du pays, conformément à la nouvelle politique nationale de santé récemment adoptée.

