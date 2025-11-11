Madagascar: DREN-DIANA - La revendication continue

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Recrutement massif, augmentation de l'indemnité de logement et autres revendications : les collectifs d'enseignants et de formateurs d'Antsiranana ne décolèrent pas.

Plus d'une centaine d'enseignants se sont réunis dans l'enceinte de la Direction régionale de l'Éducation nationale le lundi 10 novembre dernier. Devant les journalistes, ils chantaient : « O i o, tsy hiasa izahay... », littéralement « O i o, nous n'allons pas travailler ». « Nous ne faisons plus confiance aux dirigeants. En 2018, ils nous ont promis une augmentation, mais jusqu'ici, l'action n'a pas suivi les paroles. Nous ne baisserons donc pas les bras tant que les problèmes ne seront pas résolus », a affirmé Landry, enseignant au lycée Zafy Albert.

Malgré leurs efforts et de nombreuses nuits blanches, les enseignants ont été marginalisés pendant plus d'une décennie. Les souliers et les jambes couverts de poussière après avoir parfois parcouru plus de deux kilomètres par jour, ils doivent faire face à des loyers et des factures impayés. Pourtant, ce sont eux qui éduquent les enfants du peuple. Ils exercent par vocation et par amour du savoir, mais l'État ne les a jamais véritablement reconnus à leur juste valeur.

À cette situation s'ajoutent les enseignants vacataires, souvent privés de salaire pendant plusieurs mois. « Comment pouvons-nous vivre ? La vie est dure. Nous avons des bouches à nourrir, alors que leurs enfants étudient dans des écoles prestigieuses », confie Assad Mora, professeur de mathématiques. En effet, rares sont les responsables qui inscrivent leurs propres enfants dans les établissements publics, une réalité qu'ils semblent avoir oubliée.

Cela fait plus de trois semaines que les CEG et les lycées ont fermé leurs portes. Les parents, de leur côté, ne cachent pas leur inquiétude. En revanche, les écoles privées ont repris leurs activités pédagogiques.

En définitive, les enseignants espèrent que le gouvernement apportera des solutions. Bien qu'il soit difficile de recoller les morceaux laissés par le régime récemment renversé, les nouveaux responsables, par l'intermédiaire du premier responsable du département, s'efforcent de répondre favorablement aux attentes du personnel de l'Éducation nationale. D'ailleurs, la République de la Refondation de Madagascar a fait de l'éducation son cheval de bataille.

