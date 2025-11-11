Ile Maurice: Encore une rencontre décisive...

Le bureau politique du Mouvement militant mauricien (MMM) s'est réuni hier après-midi à Rose-Hill, de 17 heures à 18 h 25, dans un climat visiblement chargé. Alors que les tensions persistent au sein de l'alliance du changement, notamment entre le MMM et le Parti travailliste (PTr), la question d'une éventuelle cassure continue de diviser en interne.

À l'issue de la réunion, Joanna Bérenger, interrogée, s'est contentée d'indiquer que «c'est le secrétaire général qui prendra la parole», avant de quitter les lieux, quelques minutes après le départ de Paul Bérenger. Questionnée sur une éventuelle ligne de communication avec le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, la députée a catégoriquement démenti toute discussion ou contact récent. «Zame. Pou ki ou pe pran mwa.»

C'est finalement le ministre de l'Environnement et secrétaire général du parti, Rajesh Bhagwan, qui a brièvement pris la parole pour calmer les spéculations, tout en laissant porte ouverte à toutes les possibilités : «Mo redir personn dan MMM swet okenn kasir, me si ena nesesite, biro politik pou zwenn Vandredi...» À noter que c'est le jour du Conseil des ministres.

Paul Bérenger pourrait vouloir attendre de voir les sujets discutés au Cabinet, dont la réforme électorale, sur laquelle il insiste. Pressé par les journalistes sur ce qui pourrait justifier cette «nécessité», Bhagwan s'est refusé à tout commentaire. Même discrétion du côté de Fawzi Allymun et Ram Etwareea, qui ont préféré ne pas s'exprimer.

Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de la formation mauve et de sa collaboration avec le PTr.