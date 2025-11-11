Ile Maurice: PTr-MMM - «Business as usual» lors de la réunion parlementaire

Business as usual et full house lors de la réunion parlementaire d'hier. Tous les députés, junior ministers et ministres étaient présents. Alors que les tensions entre les deux leaders du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti Travailliste (PTr) ne semblaient pas apaisées et que plusieurs rumeurs de cassure circulaient après l'absence du MMM au Remembrance Day 2025 au War Memorial devant le collège Royal de Curepipe dimanche, c'était pourtant business as usual entre les partis de l'Alliance du changement lors de la réunion parlementaire. Même le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, était présent.

Selon nos informations, les deux leaders se sont entretenus lors de cette réunion. À sa sortie, Joanna Bérenger, junior minister de l'Environnement, a souligné que le travail continue dans le gouvernement. Évoquant l'absence lors du Remembrance Day, elle a indiqué qu'il y avait un député du MMM présent et qu'il n'y a aucune interprétation à retirer de cette absence. Elle a ajouté que, comme l'a annoncé le leader du MMM, Paul Bérenger n'a pas l'habitude de se rendre à cette cérémonie.

Pour sa part, Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce, a souligné que la réunion était très positive et que le mood était aux sourires. Ajay Gunness, leader adjoint du MMM, a également indiqué qu'il y avait une bonne ambiance et une bonne entente avec les autres membres. Confirmant son absence à Curepipe, il a précisé qu'il s'agissait de l'anniversaire de sa fille et qu'il était pris par des engagements familiaux.

De son côté, Khushal Lobine, leader des Nouveaux démocrates, a affirmé qu'il ne voyait aucune tension et que, lors du comité parlementaire, les deux leaders du MMM et du PTr étaient présents.

