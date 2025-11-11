Sénégal: Campagne horticole 2025-2026 - Des conteneurs de semences de pomme de terre réceptionnés

Dans le cadre de la campagne horticole 2025-2026, des conteneurs de semences de pomme de terre ont été réceptionnés lundi au Port autonome de Dakar.

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE), à travers la Direction de l'Horticulture, a procédé ce 10 novembre 2025, à la réception officielle des conteneurs de semences de pomme de terre au Port autonome de Dakar. Ces semences sont destinées à la campagne horticole 2025-2026.

« Cet acte marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique agricole nationale portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui font de la souveraineté alimentaire une priorité stratégique pour l'économie et le bien-être des populations sénégalaises », renseigne un communiqué de la tutelle publié à cet effet.

Plus de 20 000 t de semences certifiées subventionnées mobilisées

Pour cette campagne, rappelle le texte plus de 20 000 tonnes de semences certifiées subventionnées ont été mobilisées. Il s'agit notamment de 11 348 tonnes importées, 7 000 tonnes locales, 1 000 tonnes de semences élites et super-élites, ainsi que 500 000 vitro-plants destinés à la multiplication.

« L'État a engagé une enveloppe globale de plus de 7,3 milliards FCFA, garantissant l'accès des producteurs à des semences de qualité à des prix compétitifs, dans un contexte de relance durable du sous-secteur horticole », souligne le document.

Ainsi, le MASAE adresse ses vifs remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre, Ousmane Sonko pour le budget record de 100 milliards FCFA accordé à l'horticulture. Ce qui symbolise selon la tutelle l'engagement politique fort de l'État en faveur de la transformation structurelle de l'agriculture nationale.

Pour rappel, à la date du 7 novembre 2025, 94,3 % des factures dues aux opérateurs et fournisseurs de semences de pomme de terre ont été entièrement soldées. Ceci, grâce à la diligence du ministère des Finances et du Budget et à l'efficacité des services du Trésor public, que le MASAE tient à féliciter

« Sous le leadership du ministre Dr Mabouba Diagne, cette dynamique témoigne d'une gouvernance agricole axée sur les résultats, la transparence et la performance, au service d'une agriculture sénégalaise moderne, résiliente et souveraine », indique le texte.