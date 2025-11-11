Sénégal: Réseau aérien - Air Sénégal élargit ses ailes à 30 destinations

10 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Air Sénégal poursuit sa montée en puissance et renforce son ancrage dans le ciel africain et international. La compagnie nationale annonce désormais 30 destinations desservies au départ de Dakar, confirmant l'ambition de faire de la capitale sénégalaise un hub aérien incontournable dans la sous-région.

Cette extension du réseau s'appuie sur les nouvelles dynamiques de coopération, notamment à travers des partages de codes avec Royal Air Maroc et Asky Airlines, offrant aux voyageurs davantage de possibilités vers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Des villes telles que Montréal, Paris, Bruxelles, Barcelone, Milan, Johannesburg ou Nairobi sont incluses dans cette offre élargie.

Sur le continent africain, Air Sénégal maintient une forte présence sur les liaisons stratégiques : Abidjan, Brazzaville, Douala, Libreville, Cotonou, Bamako, Ouagadougou, Conakry ou encore Banjul figurent parmi les destinations mises en avant. Les dessertes régionales comme Praia, Cap Skirring et Sal renforcent également la connectivité autour de Dakar.

Avec cette politique d'expansion, la compagnie entend offrir plus de fluidité, plus de connexions et plus d'opportunités de voyage aux passagers, tout en consolidant son image d'acteur majeur du transport aérien sur le continent.

