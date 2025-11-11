Afrique: Agrégation Cames - 113 candidats sous admissibles en lice à Dakar

Au total, ce sont 113 candidats jugés sous admissibles qui sont à la quête d'une agrégation à l'occasion de la 22e session du Concours d'Agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames). Ils ont été 215 candidats venus de 12 pays de l'espace Cames et de 41 Institutions d'Enseignement supérieur et de Recherche.

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille à partir du lundi 10 au 21 novembre 2025, la 22ème session du Concours d'Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du Concours d'Agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Cet évènement organisé pour la 3e fois au Sénégal après 1987 et 1999 a réuni au départ 215 candidats venus de 12 pays de l'espace Cames. Ces derniers ont été en compétition du 18 au 28 octobre 2025, avec la première épreuve exclusivement en ligne dédiée aux titres des travaux.

A l'issue de cette première épreuve, 113 candidats ont été jugés sous-admissibles. Ces derniers doivent faire la 2ème épreuve qui consistera en un commentaire de texte ou de documents préparés en loge et la 3ème épreuve, qui elle, consistera en une leçon orale après préparation en loge.

Ayant pris par à la cérémonie d'ouverture, le Recteur de l'Ucad, le Pr Alioune Badara Kandji, a rappelé que ce concours « symbolise l'engagement du continent à promouvoir un enseignement supérieur de qualité et à soutenir la recherche scientifique, pilier essentiel du développement de nos sociétés ».

Présidée par le Pr Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la rencontre a mis en lumière l'engagement du Sénégal et de l'Ucad pour la promotion de l'excellence académique en Afrique.