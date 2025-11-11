Sénégal: Tivaouane - Plus de 7 milliards de CFA dégagés pour les travaux d'assainissement des eaux pluviales

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce lundi 10 Novembre au lancement des travaux de drainage des eaux pluviales, au quartier Keur khaly à Tivaouane. Ces travaux s'étalent sur un linéaire de 13,4 kilomètres de canaux en béton armé ainsi que 210 regards à grilles avaloirs et leurs équipements connexes.

Le financement, d'un coup de 7 510 672 860 francs CFA, est mobilisé par l'État du Sénégal pour soulager les populations des conséquences néfastes des inondations. Ainsi, plus de 86 mille personnes seront impactées positivement par ces travaux, prévus pour une durée de 8 mois.

Les travaux sont confiés à l'entreprise Kélimane, sous la supervision de l'Office national d'Assainissement du Sénégal (ONAS). Plus d'une dizaine de quartiers sont concernés par ces travaux d'assainissement d'eau pluviale dont l'objectif principal est de protéger la ville de Tivaouane des inondations et des ruissellements mal maîtrisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement plusieurs ouvrages vont être réalisés de part et d'autre de la route nationale 2 et dans le cadre de l'économie circulaire, l'eau des pluies sera récupérée et transférée dans les vallées naturelles, hors de la ville et servira pour l'agriculture et la pêche. Une manière de participer à l'autosuffisance alimentaire dans les années à venir.

Un comité de suivi est, par ailleurs, installé par le ministre sous la coordination du préfet du département de Tivaouane. Dans le cadre d'une dynamique unitaire, tous les acteurs dont la mairie, les services de l'état,les chefs de quartiers, les « badianou ngox », les relais veilleront sur l'exécution des travaux.

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a invité les populations à s'approprier des ouvrages pour un meilleur usage. Le ministre, avant de lancer officiellement les travaux, s'est rendu chez le khalife où Serigne Babacar Sy Mansour a formulé des prières de réussite.

Le ministre a insisté sur des travaux de qualité pour que ces ouvrages puissent tenir longtemps et ainsi répondre à l'amélioration du cadre de vie des populations, en éradiquant la stagnation des eaux pluviales.Ce qui va réduire les conséquences dramatiques des inondations et permettre à la cité religieuse d'organiser son gamou annuel dans de meilleures conditions.