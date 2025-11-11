Sénégal: Diomaye-Sonko - Une relation « fondée sur la loyauté et la constance », selon Pastef

10 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le parti Pastef-Les Patriotes a souligné, dans un communiqué publié le 10 novembre, la « confiance totale » qui unit Ousmane Sonko au Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Revenant sur le Grand Rassemblement du 8 novembre à Dakar, le Bureau politique national insiste sur une relation politique « fondée sur la loyauté et la constance », fruit d'un engagement partagé dès les premières heures du Projet.

Le parti précise que le Président Faye « n'a pas besoin de manœuvriers de la 25e heure » pour mener l'action gouvernementale, assurant qu'il pourra continuer de compter sur celles et ceux « qui ont cru dès le départ » à la transformation systémique portée par Pastef.

Tout en remerciant les milliers de participants qui ont fait du rassemblement un « moment historique, puissant et porteur d'espoir », Ousmane Sonko a rappelé dans son discours que la marche vers la refondation nationale demeure collective. Pastef affirme que cette étape témoigne de la « détermination du peuple sénégalais » à bâtir un avenir souverain, juste et solidaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le volet politique, la formation dénonce toute tentative de « récupération de la victoire populaire » et réaffirme que son action reste guidée par la « quête de justice », sans esprit de vengeance, afin que les auteurs de crimes économiques et de violences répondent de leurs actes.

Pour Pastef, cette démonstration de force confirme le cap du duo exécutif et consolide l'unité autour du Projet qui a porté l'alternance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.