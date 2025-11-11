Sénégal: Diomaye-Sonko - Une relation « fondée sur la loyauté et la constance », selon Pastef

Le parti Pastef-Les Patriotes a souligné, dans un communiqué publié le 10 novembre, la « confiance totale » qui unit Ousmane Sonko au Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Revenant sur le Grand Rassemblement du 8 novembre à Dakar, le Bureau politique national insiste sur une relation politique « fondée sur la loyauté et la constance », fruit d'un engagement partagé dès les premières heures du Projet.

Le parti précise que le Président Faye « n'a pas besoin de manœuvriers de la 25e heure » pour mener l'action gouvernementale, assurant qu'il pourra continuer de compter sur celles et ceux « qui ont cru dès le départ » à la transformation systémique portée par Pastef.

Tout en remerciant les milliers de participants qui ont fait du rassemblement un « moment historique, puissant et porteur d'espoir », Ousmane Sonko a rappelé dans son discours que la marche vers la refondation nationale demeure collective. Pastef affirme que cette étape témoigne de la « détermination du peuple sénégalais » à bâtir un avenir souverain, juste et solidaire.

Sur le volet politique, la formation dénonce toute tentative de « récupération de la victoire populaire » et réaffirme que son action reste guidée par la « quête de justice », sans esprit de vengeance, afin que les auteurs de crimes économiques et de violences répondent de leurs actes.

Pour Pastef, cette démonstration de force confirme le cap du duo exécutif et consolide l'unité autour du Projet qui a porté l'alternance.