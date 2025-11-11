Sénégal: Hôpital Matlaboul Fawzeyni - Les agents contractuels en colère interpellent les autorités

10 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La sous-section du syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale du Sénégal (Sacsass) de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a organisé un sit-in ce lundi pour interpeller les autorités étatiques sur plusieurs revendications. Arborant des brassards rouges, ils ont énuméré leurs doléances devant les médias.

Le secrétaire général de la sous-section du syndicat, Pape Ngom, a déploré l'état déplorable de la route menant à l'hôpital, qui cause des problèmes aux malades, aux accompagnants et au personnel soignant. Il a demandé la réfection urgente de cette route, particulièrement critique pendant la saison des pluies.

Pape Ngom a également critiqué l'insuffisance de la subvention annuelle de 650 millions de francs CFA allouée à l'hôpital, considérant cela comme une injustice par rapport à d'autres hôpitaux de même niveau. Il a demandé une revalorisation de cette subvention et a rappelé que l'hôpital n'a pas reçu de subvention pour la couverture du grand Magal ces deux dernières années, ce qui a entraîné un gap de presque 1 milliard de francs CFA.

Les agents de santé ont également abordé la question des indemnités de logement et de risque, demandant leur intégration dans les bulletins de salaire pour tous les agents contractuels des établissements publics de santé et du ministère de la santé et de l'hygiène publique. Pape Ngom a dénoncé le fait que les agents de l'hôpital ont été privés de ces indemnités pendant six mois, malgré la signature d'un pacte de stabilité entre les centrales syndicales et le gouvernement sénégalais.

