Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 novembre 2025

revue de presse

Maroc : Tanger s'apprête à accueillir la 17ème édition du Forum MEDays 2025 - Le rendez-vous stratégique du Sud global

La 17ᵉ édition du Forum MEDays se tiendra du 26 au 29 novembre 2025 à Tanger, au Maroc, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Placée sous le thème « Fractures et Polarisation : Réinventer l’Équation Globale », cette nouvelle édition offrira quatre jours d’échanges et d’interactions entre plus de 250 intervenants internationaux autour des grands enjeux géostratégiques, politiques, économiques et sociaux.

Des représentants gouvernementaux, des investisseurs et des entrepreneurs se donneront rendez-vous au Royaume chérifien pour réfléchir au rôle du Sud dans un monde en pleine mutation. (Source allAfrica )

Le Burkina lève 131 milliards CFA sur le marché financier

Le ministre burkinabé de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo , a annoncé le succès de la récente opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne, clôturée le 17 octobre 2025.

Initialement fixé à 120 milliards de FCFA par l’État burkinabé, l’objectif de souscription a été largement dépassé, atteignant 131,355 milliards de FCFA, soit un taux de couverture exceptionnel de 109,5 %.

Ce résultat, salué par le ministre de l’Économie et des Finances, témoigne de la confiance du marché financier régional et des épargnants dans la résilience économique du pays et dans la gestion saine des finances publiques. (Source Apanews )

L'Égypte vote pour des élections législatives

L'Égypte a lancé lundi la première phase de ses élections législatives visant à élire les membres de la Chambre des représentants, selon les médias locaux.

La chaîne d'information publique Al- Qahera News a déclaré que près de 63 millions d'électeurs sont inscrits pour élire les 568 membres de la Chambre des représentants en deux phases.

Cette phase du scrutin se déroule sur deux jours dans les provinces d'Alexandrie, Assiout, Assouan, Beheira , Beni Suef , Fayoum, Gizeh, Louxor, Matrouh, Minya , New Valley , Qena , Mer Rouge et Sohag, dans 5 606 sous-comités répartis dans 70 circonscriptions électorales. (Source Africanews )

Libye : Hannibal Kadhafi, détenu au Liban pendant près de dix ans, a été libéré

Hannibal Kadhafi est libre. Le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise . Il avait été arrêté au Liban en 2015, soupçonné de « recel d'information ». Détenu pendant près de dix ans, Hannibal Kadhafi n'a jamais été jugé. Il a finalement été libéré, lundi 10 novembre 2025.

Pour quitter sa cellule de prison au Liban et retrouver la liberté, Hannibal Kadhafi a dû débourser une somme nettement moins importante que celle demandée à l'origine. En octobre, le juge d'instruction avait d'abord exigé une caution de 11 millions de dollars. Mais après contestation des avocats du fils de Mouammar Kadhafi, le montant a été réduit la semaine dernière. (Source RFI)

Guinée : L ancement historique du mégaprojet minier de Simandou

Le Président guinéen, Mamadi Doumbouya , s’apprête à lancer ce mardi le gigantesque projet minier de Simandou . Un projet attendu pour servir de vitrine économique et politique au régime Doumbouya .

Alors que la Guinée s’apprête à entrer en campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre, le Président Mamadi Doumbouya , qui est candidat, va officiellement lancer, ce jour, l’exploitation du site minier de Simandou attendu depuis une trentaine d’années. Ce lancement intervient quelques semaines après le démarrage de l’extraction du minerai de fer sur le site. (Source Afrik.com)

Restitution au Ghana de plus de 130 trésors ashantis détenus au Royaume-Uni et en Suisse

Les artefacts – des insignes royaux, des tambours et des poids d’or cérémoniels – ont été officiellement reçus par le roi Osei Tutu II au musée du palais Manhyia , à Kumasi.

Plus de 130 objets en or et en bronze détenus au Royaume-Uni et en Suisse ont été restitués au Ghana, a annoncé le roi des Ashantis, un peuple de ce pays d’Afrique de l’Est.

Le roi Osei Tutu II a officiellement reçu les artefacts – des insignes royaux, des tambours et des poids d’or cérémoniels – dimanche 9 novembre au musée du palais Manhyia à Kumasi (centre), capitale traditionnelle des Ashantis, selon un communiqué. (Source Lemonde Afrique)

CAN 2025 - La CAF dévoile « Itri », le ballon officiel du tournoi

La CAN 2025 se profile à l'horizon (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). À un peu plus d'un mois du démarrage, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce lundi 10 novembre le ballon de la compétition.

Construit en collaboration avec PUMA, « Itri » sera le ballon officiel de cette CAN 2025. Selon la CAF, le ballon rend hommage aux motifs géométriques du zellige marocain, un type de mosaïque ornementale dans le domaine de l'architecture islamique. « Une création qui marie un savoir-faire ancestral à la technologie de pointe PUMA Orbita 6. Le ballon fera sa première apparition lors du match d'ouverture de la compétition, le 21 décembre 2025 », renseigne la CAF. (Source Le Soleil)

Des experts africains appellent à des solutions locales face aux défis migratoires

D es experts africains ont souligné l'importance cruciale de l'engagement collectif, de la coopération régionale et des solutions locales pour relever efficacement les défis liés à la migration et aux déplacements internes sur le continent.

Ils ont mis en avant la nécessité d'une approche concertée, inclusive et tournée vers l'avenir afin de répondre aux défis humanitaires croissants engendrés par la migration et les déplacements forcés en Afrique.

La 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays (STC-MRIDPS) se tient actuellement à Addis-Abeba, sous le thème : « Réimaginer la migration et réorienter l'architecture humanitaire en Afrique ». (Source Ethiopian News Agency)

Angola : 50 ans de liberté, de souveraineté et d'intégration

La République d’Angola célèbre, le 11 novembre de cette année, un demi-siècle d’indépendance, marquée par des progrès significatifs dans son parcours en tant qu’État souverain, mais également par des défis persistants dans les domaines social et économique.

L’indépendance constitue un jalon historique de grande envergure, reflétant la résilience et la détermination de milliers de citoyens angolais engagés dans le rêve de liberté et de progrès pour leur pays.

Le 11 novembre 1975 symbolise bien plus que la naissance d’une nation : il représente le point de départ d’un État souverain qui, dès ses débuts, a consenti à d’importants sacrifices pour s’intégrer dans la communauté internationale. (Source Angop )

Afrique du Sud : la fille de Zuma plaide non-coupable pour les émeutes de 2021

En Afrique du Sud, la fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a plaidé non-coupable des accusations liées au terrorisme au début de son procès dans la ville portuaire de Durban.

Duduzile Zuma- Sambudla est poursuivie pour des commentaires qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux il y a quatre ans, lors des manifestations meurtrières qui ont suivi l'arrestation de son père.

Une semaine d'anarchie dans plusieurs régions du pays en juillet 2021, marquée par des pillages et des incendies criminels, a fait au moins 300 morts et causé des dégâts estimés à 2,8 milliards de dollars. (Source œild afrique.com)