Madagascar: Région Diana - La destitution en série des maires prend de l'ampleur

11 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Renverser les maires devient un mouvement inquiétant qui s'étend.La région Diana est aussi concernée. Dans la majorité des cas, aucun motif administratif ou juridique clair ne justifie ces destitutions.

Les raisons invoquées semblent essentiellement politiques, selon les observateurs. Certains acteurs du nouveau pouvoir estiment que le changement au sommet de l'État doit automatiquement entraîner le renouvellement des dirigeants locaux, y compris ceux élus démocratiquement. Les maires élus sous la bannière orange semblent être les principales cibles de ces manoeuvres politiques.

Plusieurs sources locales évoquent également des tentatives de prise de pouvoir déguisées. Dans de nombreuses localités, d'anciens candidats battus aux municipales tentent de revenir sur le devant de la scène pour écarter des maires en contestant les résultats d'élections pourtant validées depuis longtemps. La commune rurale d'Antsakoamanondro, dans le district d'Ambanja, est aujourd'hui au coeur de cette tourmente, tout comme d'autres communes voisines. Elle serait la quatrième commune à subir une telle situation après Marotaolana et Antsahabe. Les initiateurs de ces actions projetteraient d'étendre le mouvement à vingt-quatre communes du district.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les explications, son maire, Elphèse Hasindrazana, élu avec 1 109 voix, fait face à une campagne de dénigrement orchestrée par un ancien rival politique arrivé troisième avec 331 voix. Appuyé par un membre du personnel de la station de radio privée MBS à Ambanja, ce président local du parti TIM, officiellement candidat indépendant, a diffusé sur les ondes des messages hostiles à l'encontre du maire, appelant même la population à sceller les bureaux communaux.

Mais la population d'Antsakoamanondro, majoritairement favorable à son maire, s'est massivement mobilisée pour défendre son élu et dénoncer une tentative de coup de force. La tension est désormais palpable entre les deux camps. Les autorités locales redoutent des affrontements civils, notamment entre les partisans des deux camps.

Face à cette pression, le maire a déclaré être prêt à remettre les clés de la commune, à condition que ses opposants prouvent leur capacité à gérer la commune dans le respect des lois. Il est aussi sorti de son silence en annonçant une grande mobilisation des maires du district d'Ambanja dans la ville et a adressé un ultimatum de soixante-douze heures (expiré dimanche) à la radio MBS pour cesser toute incitation à la haine sous peine de fermeture.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.