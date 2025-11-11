Afrique de l'Est: Maurice - Dix-sept ans de prison pour une Malgache

La justice mauricienne a condamné une Malgache, Brigitte Eugénie Vavitsara, à dix-sept ans d'emprisonnement pour trafic de drogue, à l'issue d'un procès où elle a plaidé coupable. Le verdict est tombé la semaine passée, selon Radio One.

Le 9 mars 2020, Vavitsara avait introduit sur le territoire mauricien trois cent quatre-vingt-deux grammes d'héroïne, dissimulés dans son estomac sous forme de quarante boulettes, pour une valeur marchande estimée à 558 millions d'ariary. D'après Radio One, elle a affirmé avoir été recrutée par une certaine Angeline, présentée par des voisins, qui lui aurait promis une somme d'argent en échange de cette mission. En situation de précarité, elle aurait accepté sans mesurer pleinement les risques.

Son compagnon de voyage, également un compatriote, Barisoa Andriatoky, avait ingéré vingt-quatre boulettes. Mais le drame s'est noué dans un pensionnat de Plaine-Verte, où les deux avaient trouvé refuge. Barisoa est décédé après que plusieurs boulettes ont éclaté dans son estomac. Le gérant de l'établissement, alerté par son état critique, a prévenu les autorités, déclenchant l'enquête.