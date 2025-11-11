Madagascar: CHU Mahavoky Atsimo - Ouverture d'un service de chirurgie endoscopique en urologie

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Mahavoky Atsimo, à Mahajanga, franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de ce plateau de chirurgie endoscopique et urologique.

« C'est une avancée majeure et historique pour le système de santé publique régional. Ce service innovant permettra la prise en charge, de façon efficace et non invasive, des pathologies obstructives de l'appareil urinaire, en particulier les lithiases, les complications de la bilharziose et l'hypertrophie de la prostate, contribuant ainsi à la prévention de l'insuffisance rénale terminale. Après quatre ans de coopération avec de nombreux partenaires, nous possédons désormais notre propre plateau. Les malades ne seront plus gardés longtemps au CHU après l'intervention », déclare le directeur du CHU, le Dr Nouraly Habib, pendant la cérémonie d'inauguration du plateau.

Les pathologies qui nécessitent des soins au niveau du service, seront désormais prises en charge sur place. Les patients n'auront plus à se rendre à l'étranger ou à Antananarivo pour se faire soigner. Le CHU de Mahavoky Atsimo affirme ainsi son engagement en tant que centre de référence et de formation dans la région.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de partenaires internationaux, notamment les Hospices civils de Lyon, le CHU de Vienne / Huma Vienne, le CHU de Saint-Étienne, l'Étape et le Sortz, le Wolf, l'ESF ainsi que Medsurg et Enedis. Leur appui matériel et technique a été déterminant pour concrétiser ce projet.

Équipements

Le lot de matériel offert est évalué à 200 000 euros. Le service est doté d'équipements tels qu'un rectoscope bipolaire, un laser, une colonne de coelioscopie et un amplificateur de brillance.

Une première action a été réalisée du 3 au 7 novembre, afin de tester l'efficacité du dispositif. Plus d'une vingtaine de patients ont pu bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite, menée par l'équipe du Pr Lionnel Badet, chirurgien urologue, ancien président de la Société francophone de transplantation et référence internationale dans le domaine des greffes d'organes.

« Nous avons mis en place une coopération entre les deux CHU, Androva et Mahavoky Atsimo. Nous avons organisé une formation médicale sur l'urgence et les premiers secours, notamment sur les plaies et la cicatrisation, ainsi que des formations sur la prise en charge de la douleur et sur la sécurité transfusionnelle. La coopération vise également à soutenir l'informatisation des deux CHU, avec la mise en place à terme d'un dossier patient informatisé. Et le volet le plus important concerne la coopération chirurgicale, avec des interventions en urologie, notamment la prise en charge des lithiases », souligne la formatrice, la Dr Françoise Badet.

Selon le directeur du CHU, les avantages de la chirurgie endoscopique sont indiscutables pour les patients : absence d'incision, préjudice esthétique moindre et meilleur confort post-opératoire.

À noter que les deux CHU, à savoir le PZGA d'Androva et de Mahavoky Atsimo, seront désormais reliés par un réseau intranet, grâce à la mise en place de la digitalisation. Selon le directeur du CHU d'Androva, le Dr Ralaizafindrabe Tojomamy, son établissement « a également obtenu du matériel et un ordinateur pour la digitalisation des dossiers des patients, afin de réduire le temps consacré aux démarches administratives. Les résultats des analyses seront directement consultables sur ordinateur ».