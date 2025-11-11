Madagascar: Antsiranana - Hommage aux soldats britanniques

Une cérémonie s'est tenue dimanche, au cimetière des Commonwealth War Graves à Antsiranana, en hommage aux trois cent quinze soldats britanniques tombés durant la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, la Commonwealth War Graves Commission entreprit de regrouper la majorité des sépultures alliées de Madagascar dans le cimetière d'Antsiranana. Bien entretenu par un gardien à temps plein, le cimetière anglais, créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, possède son livre d'or, qui témoigne de la force du souvenir toujours présente et peut être consulté librement.

Comme chaque année, l'ambassade de Grande-Bretagne a organisé une cérémonie commémorative pour les soldats tombés au champ d'honneur pendant les deux guerres mondiales. Cette fois, la cérémonie s'est déroulée en présence du « Head of Politics and Public Diplomacy » Dean Hurlock, qui a effectué un déplacement dans la capitale du Nord pour cette commémoration. Il était entouré des autorités régionales civiles et militaires, conduites par le préfet Hermine Jahdà Tsirinary. Les ressortissants français étaient également représentés par leur consul honoraire, Lionel Biancuzzi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'entrée du cimetière, un piquet d'honneur a été formé par quarante-deux éléments de la gendarmerie nationale et de la base navale d'Antsiranana.

Discours vibrant

La cérémonie a débuté par l'entonnement des hymnes nationaux des deux pays, suivi d'un dépôt de gerbes devant le monument aux morts érigé à la mémoire des trois cent quinze soldats britanniques et du Commonwealth tombés au cours des opérations à Madagascar. Un office anglican et une « dôha », prière islamique pour les âmes des défunts de la guerre, se sont tenus devant la stèle.

Le chef de la délégation de l'ambassade britannique a, par la suite, prononcé un discours vibrant, dans lequel il a rappelé la force de l'exemple de ces soldats courageux morts pour défendre la liberté et la démocratie, dont nous bénéficions aujourd'hui. Il a fortement insisté sur le devoir qui incombe à chacun de se souvenir et de continuer à défendre ces valeurs chaque jour.

« À Antsiranana, comme dans tous les cimetières militaires du Commonwealth, nous rendons hommage à ceux qui ont servi et à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. L'année 2025 a été tristement marquée par la brutalité des conflits. Alors, lorsque nous nous tournons vers l'avenir, j'espère que toutes les parties à tous les conflits pourront trouver un moyen de travailler ensemble pour un avenir pacifique et prospère, qui profitera à tous », déclare-t-il.

Cette fois, il s'agissait d'un hommage encore plus fort rendu à la mémoire de ces soldats, car tous les pays impliqués dans le conflit à Madagascar, il y a plus de quatre-vingt-trois ans, sont aujourd'hui des amis et des partenaires. Leur présence effective en témoigne.

À la fin de la cérémonie, les invités ont profité de l'occasion pour parcourir les rangées de tombes.