Madagascar: Sécurité routière - Maintien des agents de la circulation sur le terrain

Les agents de la police de la route restent déployés sur le terrain à Mahajanga, en dépit de la note de la direction générale de la Police nationale, qui suspend provisoirement leur mission dans tout le pays. Le commissaire central de Mahajanga, Tsaramihafara Razafimanantsoa, a confirmé le maintien de la présence de ces agents sur le terrain.

« Nous avons pris note de cette suspension provisoire de la mission des polices de la route. Au contraire, nous n'allons pas nous retirer, non pas en suivant les directives de nos supérieurs, mais nous allons nous concentrer sur la multiplication des actions de sensibilisation et d'éducation des usagers de la route. Les infractions seront réprimées et sanctionnées », déclare le commissaire central.

Depuis la semaine dernière, des contrôles des papiers ont été effectués au niveau des motos et des bajajs. Les transports publics, dont les bus, feront également l'objet de ce contrôle systématique.

Depuis quelques jours, certains récalcitrants font fi des mesures de sécurité à moto, notamment le port obligatoire du casque et la lutte contre la surcharge, surtout aux environs du bord de mer le week-end.

Ils profitent de l'absence des forces de l'ordre sur place pour pratiquer des rodéos sauvages, des quadruples montées ou provoquer des bruits assourdissants avec des échappements libres.

La présence quotidienne de ces agents de la circulation reste nécessaire, notamment devant les établissements scolaires, en particulier au Bois Sacré à Mangarivotra. Des milliers d'élèves, issus d'au moins cinq grandes écoles, circulent autour de cet axe très fréquenté aux heures de pointe.

Cette suspension provisoire vise à reconsidérer les stratégies de la Police nationale afin d'améliorer l'efficacité des actions et leur impact sur la vie des citoyens.