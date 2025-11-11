Madagascar: Commune de Mahajanga I - Disparition de l'ancien maire Jean-Nirina Rakotoarimanana

Triste nouvelle pour les habitants de la ville de Mahajanga. L'ancien maire, le Dr Jean-Nirina Rakotoarimanana, est décédé, hier matin, à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie.

L'ancien premier magistrat de la ville de Mahajanga avait été élu sous les couleurs du parti TIM au poste de maire de la commune urbaine de Mahajanga, au cours des élections municipales de 2008. Parallèlement, il était président du bureau communal de Tiako i Madagasikara à Mahajanga.

Jean-Nirina Rakotoarimanana fut aussi le premier maire élu du parti TIM à avoir osé déposer sa démission à Madagascar, en juillet 2011. Un mois plus tôt, un arrêté du ministère de l'Intérieur avait prononcé sa suspension. Son premier collaborateur, le premier adjoint au maire, Mokhtar Andriantomanga, devait alors le remplacer pour une période d'un mois. Mais l'ancien maire porta l'affaire devant le Tribunal administratif de Mahajanga et refusa ainsi d'effectuer la passation prévue le 15 juin 2011.

Pour contrecarrer son limogeage, le médecin, également ancien directeur du Bureau municipal d'hygiène et social, décida finalement de déposer sa démission, le 19 juillet 2011. Cette décision entraîna la dissolution de toute son équipe municipale et mit fin au mandat de son ex-collaborateur.

L'ancien premier responsable de la ville était un homme rigoureux et attaché aux principes et à la discipline. Il était à l'écoute des habitants : en témoignent ses nombreuses descentes dans les quartiers pour aller à la rencontre de la population. Il s'était également beaucoup investi pour venir en aide aux nécessiteux et aux victimes de sinistres dus aux inondations et aux cyclones.

Sa dépouille repose actuellement à son domicile de Mangarivotra, et le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants.