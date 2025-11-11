Madagascar: Secteur minier - Le Japon réaffirme son engagement à appuyer le pays

L'ambassadeur du Japon résidant à Madagascar, SEM Abe Koji a effectué une visite de courtoisie tout récemment auprès du ministre des Mines Carl Andriamparany dans ses locaux à Ampandrianomby.

Arrivé au terme de sa mission à Madagascar, le diplomate est venu adresser ses félicitations à ce nouveau ministre pour sa nomination à la tête du département ministériel tout en faisant ses adieux au membre du gouvernement avant son départ.

Les deux parties ont également discuté de la volonté du pays du Soleil Levant à raffermir et poursuivre la coopération entre les deux pays afin de contribuer au développement économique de la Grande île. De son côté, le numéro un du ministère a tenu à rappeler que le secteur minier dispose d'un cadre légal et réglementaire qui le régit. « Jusqu'à ce jour, Ambatovy demeure le seul projet régi par la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) », a-t-il enchaîné.

Ce membre du gouvernement a également souligné que le Japon est un collaborateur et partenaire de la Grande île à travers la compagnie SUMITOMO, qui est un actionnaire majoritaire du projet Ambatovy. « Avoir un partenaire qui nous soutient est une opportunité dans le développement », a-t-il poursuivi. En outre, le ministre des Mines a réitéré que la coopération nippo-malgache ne se limite pas uniquement au secteur minier mais s'étend dans différents secteurs d'activité.

À titre d'illustration, le Japon apporte son appui technique et financier à Madagascar dans le domaine de l'extension du port de Toamasina, à travers la JICA ou l'agence gouvernementale japonaise chargée de la coopération internationale et de l'aide au développement. «Il s'agit d'un des plus grands projets d'infrastructure portuaire financé par le gouvernement japonais sur le continent africain », a-t-il soulevé.

Collaboration tripartite

Par ailleurs, le ministre de tutelle a rencontré la semaine dernière les opérateurs en pierres industrielles travaillées au Mining Business Center, à Ivato. Ces échanges ont permis de faire un point de rappel sur les réformes déjà menées dans le secteur minier, pour ne citer que l'adoption du nouveau Code minier et ses textes d'application ainsi que les procédures afférentes au nouveau cadre légal.

« Un renforcement de la collaboration tripartite entre l'administration minière, les opérateurs et la communauté qui bénéficie des retombées du secteur extractif s'impose afin que le dit secteur puisse accroître sa contribution à l'économie nationale et au développement du pays », tient à préciser le ministre Carl Andriamparany. « Il convient de rappeler que les produits miniers sont des ressources naturelles non renouvelables. Cet échange a ainsi eu pour objectif d'accompagner les opérateurs, de lutter contre toutes formes de gabegies dans le métier, et d'asseoir la souveraineté de l'Etat Malagasy en matière d'exportation des ressources naturelles du pays », a-t-il enchaîné.

Il faut savoir que les pierres industrielles travaillées et exportées par Madagascar alimentent le marché international, notamment les États-Unis, principal destinataire, mais aussi plusieurs pays européens tels que la France, l'Allemagne, ou encore la Suisse. Il a également été évoqué que l'Afrique du Sud constitue également un partenaire stratégique, tout comme l'Asie, et en particulier la Chine.