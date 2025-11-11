Madagascar: Salon du Chocolat 2025 - Participation conjointe du PICM et du CNC

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

Doublement représenté à l'édition 2025 du Salon du Chocolat qui s'est déroulé au Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris du 29 octobre au 2 novembre dernier, Madagascar était une fois de plus à l'honneur en présentant ses innovations et son savoir-faire dans l'industrie du chocolat.

Alliance

La participation conjointe du Portail d'Informations Commerciales de Madagascar (PICM) et du Conseil National du Cacao Madagascar (CNC) a été l'occasion d'illustrer une ambition commune : valoriser le cacao d'exception de Madagascar et renforcer la visibilité de ses acteurs économiques grâce à la digitalisation. Il s'agissait, en somme, de montrer au marché mondial du chocolat que Madagascar milite pour une alliance entre tradition et innovation, symbole d'un pays fier de ses racines et résolument tourné vers un commerce durable et ouvert sur le monde.

Aux côtés du PICM et de la direction du Commerce extérieur du ministère du Commerce et de la Consommation, le Conseil National du Cacao Madagascar (CNC) a mis en avant l'excellence du cacao malgache, classé 100% « fine and flavour » par l'Organisation internationale du cacao, une distinction unique au monde. Issu des terres fertiles du Sambirano, ce cacao est reconnu mondialement pour ses arômes fruités et ses notes d'agrumes et de fruits rouges, particulièrement prisés des chocolatiers et des maisons de luxe du monde entier.

Passerelle numérique

À rappeler que le PICM, accessible sur www.pic.commerce.mg, est un outil officiel novateur lancé par le ministère du Commerce et de la Consommation avec l'appui de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et du Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC). Véritable passerelle numérique pour les acteurs économiques, il centralise toutes les informations essentielles au commerce et à l'investissement : réglementations, procédures, statistiques et opportunités de marché.

En facilitant l'accès à une information fiable, claire et actualisée, le PICM accompagne les producteurs et exportateurs malgaches dans leur développement sur les marchés régionaux et internationaux. Le CNC, pour sa part, oeuvre à bâtir une filière durable et équitable en soutenant la formation des producteurs, la recherche et la qualité, tout en promouvant le cacao de Madagascar sur la scène mondiale.

