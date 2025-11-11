Madagascar: Orange Summer Challenge 2025 - GazNika représentera Madagascar à la finale internationale

GazNika remporte l'édition 2025 du Orange Summer Challenge au terme de trois mois d'innovation portée par 32 jeunes réunis en quatre équipes. Cette startup s'impose et défendra les couleurs de Madagascar en finale internationale en février 2026.

Orange Madagascar a clôturé l'édition nationale du Orange Summer Challenge, vendredi dernier, en annonçant l'équipe gagnante. GazNika prend la première place après trois mois d'apprentissage intensif, de prototypage et de mises en situation au service d'un avenir durable. La cérémonie s'est tenue en présence de la nouvelle directrice générale, Aminata Ndiaye Niang, qui a salué l'énergie et la rigueur des jeunes participants.

Porté par le réseau des Orange Digital Centers en Afrique et au Moyen-Orient et coordonné par OMEA, le programme rassemble chaque année des talents autour de défis responsables. Le thème retenu Startup4Good a mobilisé plus de 400 candidats à Madagascar. 32 jeunes, choisis pour leur potentiel et leur créativité, ont rejoint quatre équipes pluridisciplinaires et ont travaillé directement sur les projets lauréats issus d'une sélection de 60 dossiers.

Diversifiées

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les quatre initiatives finalistes illustrent la diversité des réponses possibles aux enjeux environnementaux et sociaux. GazNika mise sur la valorisation circulaire des déchets organiques. MAITSO Madagascar explore des solutions GreenTech pour une transition écologique dans l'industrie. Rano'O s'attaque à l'accès durable à l'eau potable et à l'hygiène en milieu scolaire rural. Tranon'AI propose une domotique intelligente pensée pour des foyers plus sûrs et moins énergivores.

Encadrées par des mentors et des formateurs d'Orange Digital Center et de partenaires techniques, les équipes ont transformé des concepts en prototypes fonctionnels. Les apprentissages ont mêlé socle technologique, modèles d'affaires et posture entrepreneuriale. Lors de la soutenance publique, le vote des participants via l'application Votepad a compté pour 40% de la note finale. Les 60% restants ont été attribués par un jury composé du comité de direction et de collaborateurs d'Orange Madagascar, sur la base d'une évaluation conduite le 23 octobre.

La suite en février

GazNika représentera Madagascar lors de la finale internationale en février 2026 face aux lauréats de 17 pays OMEA. En jeu, le titre de vainqueur 2025 et un accompagnement stratégique par des acteurs majeurs tels que AWS et Meta. L'an dernier, le projet malgache Plastikôo avait remporté le grand prix, signe d'un écosystème local en pleine montée en puissance. Aminata Ndiaye Niang souligne la portée de cette dynamique. « Avec Orange Summer Challenge et le réseau Orange Digital Center, nous soutenons la jeunesse, partageons les savoirs et promouvons une innovation responsable pour un numérique inclusif et créateur d'opportunités. »