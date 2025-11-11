Afrique: Tourisme responsable et durable - Madagascar accueillera la 10e édition des Assises Internationales

Les Assises Internationales du tourisme responsable et durable constituent un événement majeur qui rassemble des acteurs du tourisme pour discuter des défis et des opportunités du secteur.

Madagascar accueillera la 10e édition de cet événement d'envergure internationale en juin 2026. Une convention de partenariat a été signée entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office National du Tourisme de Madagascar, d'une part et le Tourisme Sans Frontière, de l'autre, lors de la participation de la Grande île au salon Solidarissimo, dédié au tourisme durable, dans le cadre du Salon International du Tourisme et des Voyages, tenu récemment à Colmar en France.

L'objectif de ces assises internationales visent à promouvoir un tourisme responsable et durable comme son nom l'indique tout en renforçant les compétences des acteurs opérant dans ce secteur. Ce qui permet également de favoriser les coopérations internationale et régionale.

Retombées positives

L'écotourisme et la préservation de l'environnement et la responsabilité sociale et économique ainsi que la formation et l'employabilité des jeunes sont entre autres les thèmes abordés durant cet événement. Des partages d'expériences et de bonnes pratiques et la contribution au développement socio-économique des communautés locales seront également en vue.

Les parties prenantes se sont réunies en Alsace Destination Tourisme pour discuter de l'organisation de ces Assises Internationales du Tourisme Responsable et Durable à Madagascar. « Notre but est de tirer des retombées économiques positives de ces Assises Internationales au profit des acteurs touristiques nationaux et non pas d'organiser une simple réunion », tient à souligner la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lily Rafaralahy, à cette occasion.

Opportunité stratégique

Dans la même foulée, la ministre de tutelle a annoncé à tous les partenaires internationaux qui ont été présents lors de la 40e édition du salon International du Tourisme et des Voyages à Colmar en France que la destination Madagascar s'ouvre officiellement à tous les touristes internationaux venant des quatre coins du monde après la crise qui prévaut dans le pays.

« Le calme est revenu puisque la refondation de la République de Madagascar conduite par les nouveaux dirigeants est déjà mise en place », a-t-elle précisé. En ce qui concerne le salon Solidarissimo dédié au tourisme durable, ce rendez-vous, comptant parmi les cinq plus grands salons du tourisme en France, constitue une opportunité stratégique pour renforcer la promotion et la relance de la destination Madagascar sur le marché français.

Renforcer la visibilité

Cette année, le salon met à l'honneur cinq continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Chacun a été représenté par une destination emblématique. Madagascar, à travers l'Office National du Tourisme de Madagascar, a l'honneur de représenter le continent africain. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lily Rafaralahy a accompagné une vingtaine d'exposants malgaches, composés d'opérateurs touristiques membres de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) ainsi que des artisans talentueux, à cette occasion.

Ces exposants ont pu valoriser les atouts touristiques, les savoir-faire artisanaux et la richesse culturelle et culinaire de la Grande île durant l'événement. Cette présence illustre l'engagement de la CTM et de ses membres à renforcer la visibilité de la destination Madagascar sur la scène internationale, tout en promouvant les valeurs du tourisme solidaire et culturel.

Par ailleurs, la ministre de tutelle a pu discuter directement avec des artisans sur les défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit entre autres, des problèmes liés à l'expédition des produits artisanaux à chaque participation à une foire ou un salon international et à l'approvisionnement en matières premières. Ces artisans ont également suggéré la mise en place d'une structure servant à exposer leurs articles tout au long de l'année en France ou dans d'autres pays.