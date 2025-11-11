Le marché du travail sud-coréen affiche une demande annuelle estimée à près de 12 000 travailleurs étrangers. Dans le cadre d'un accord bilatéral entre les gouvernements malgache et sud-coréen, les citoyens malagasy pourraient bientôt bénéficier de cette opportunité professionnelle.

Un projet porteur d'espoir. Face à l'intérêt croissant des jeunes malagasy pour les emplois à l'étranger, le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique (MTEFoP) a annoncé la signature prochaine d'un partenariat avec la Corée du Sud. Cette initiative vise à faciliter l'envoi de travailleurs malagasy vers le territoire sud-coréen. Récemment, une délégation de l'entreprise coréenne EDUROI a effectué une visite de courtoisie à la ministre malgache du Travail, Florent Soatiana Bety Léonne. Cette rencontre a permis d'aborder concrètement le projet de mobilité professionnelle, qui s'inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale.

Tremplin vers l'international

Avant leur départ, les travailleurs sélectionnés bénéficieront d'une formation gratuite dispensée localement par les employeurs coréens, selon les précisions du MTEFoP. L'objectif est double : garantir un emploi décent aux citoyens malagasy et renforcer leurs compétences pour mieux s'insérer dans un environnement international. Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation du capital humain malgache à l'échelle mondiale. En intégrant le marché du travail sud-coréen, les travailleurs malagasy contribueront à répondre à une demande étrangère tout en acquérant une expérience professionnelle précieuse.