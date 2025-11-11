Madagascar: Corée du Sud-Madagascar - Un accord pour l'envoi de travailleurs malgaches en vue

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le marché du travail sud-coréen affiche une demande annuelle estimée à près de 12 000 travailleurs étrangers. Dans le cadre d'un accord bilatéral entre les gouvernements malgache et sud-coréen, les citoyens malagasy pourraient bientôt bénéficier de cette opportunité professionnelle.

Un projet porteur d'espoir. Face à l'intérêt croissant des jeunes malagasy pour les emplois à l'étranger, le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique (MTEFoP) a annoncé la signature prochaine d'un partenariat avec la Corée du Sud. Cette initiative vise à faciliter l'envoi de travailleurs malagasy vers le territoire sud-coréen. Récemment, une délégation de l'entreprise coréenne EDUROI a effectué une visite de courtoisie à la ministre malgache du Travail, Florent Soatiana Bety Léonne. Cette rencontre a permis d'aborder concrètement le projet de mobilité professionnelle, qui s'inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale.

Tremplin vers l'international

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant leur départ, les travailleurs sélectionnés bénéficieront d'une formation gratuite dispensée localement par les employeurs coréens, selon les précisions du MTEFoP. L'objectif est double : garantir un emploi décent aux citoyens malagasy et renforcer leurs compétences pour mieux s'insérer dans un environnement international. Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation du capital humain malgache à l'échelle mondiale. En intégrant le marché du travail sud-coréen, les travailleurs malagasy contribueront à répondre à une demande étrangère tout en acquérant une expérience professionnelle précieuse.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.