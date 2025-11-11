Burkina Faso: Traitement de l'information financière - La SA2IF forme les journalistes économiques

La Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière (SA2IF) en collaboration avec l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières a organisé, jeudi 6 Novembre 2025, à Ouagadougou, la 2e session de formation au profit des journalistes économiques sur le décryptage des rapports financiers des entreprises cotées en bourse.

Les rapports financiers des entreprises cotées sont souvent techniques et complexes, difficiles à traiter par les journalistes économiques. Comment faire pour rendre l'information plus digeste ? la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière (SA2IF) en collaboration avec l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a initié, jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou, une session de formation au profit des journalistes économiques sur le décryptage des rapports financiers des entreprises cotées en bourse.

Deuxième du genre, cette rencontre a permis de renforcer les capacités de 25 journalistes dans l'analyse, l'interprétation et la production d'articles issus des rapports des entreprises cotées à la BRVM. Des communications sur l'information financière, la structure et la lecture d'un rapport financier d'entreprise cotée, l'analyse des indicateurs de performance financière et interprétation et l'éthique et la rigueur dans le traitement de l'information financière ont été livrées.

Selon le communicateur, Aziz Traoré, pour traiter une information financière, il faut savoir où chercher les documents. « Les sources officielles sont la BRVM notamment le Bulletin officiel de la cote (BOC), la SA2IF, le site richbourse et sika finance. Le journaliste doit savoir restituer les informations sans les travestir », a-t-il insisté. Et le communicateur, Abdoulaye Tao, de préciser que le traitement de l'information financière se fait tout en respectant les règles d'éthique et de la déontologie du métier.

Pour la directrice adjointe de SA2IF, Collette Ouédraogo, les journalistes doivent restituer l'information avec rigueur, clarté et pédagogie. « Ainsi, à travers cette formation, la SA2IF réaffirme son engagement à accompagner la presse économique dans sa mission d'éducation financière mais aussi de contribuer au développement du marché financier de notre espace communautaire. On pense qu'à travers les journalistes, l'on pourra atteindre un plus grand public. Une fois que le public arrive à comprendre le marché, les gens viendront ouvrir des comptes », a-t-elle souligné.

Pour le directeur de l'Antenne nationale de la BRVM, Davy Soubeiga, il est essentiel pour les journalistes de maitriser les fondamentaux de l'analyse financière afin d'en extraire les éléments clés et de les rendre accessibles à tous, parce que le dynamisme et la performance du marché repose en grande partie sur la qualité de l'information à savoir sa clarté, sa fiabilité et sa bonne compréhension par le public.

La SA2IF est une société de gestion et d'intermédiation agréée par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, créée depuis août 2022. Elle est basée à Ouagadougou avec un bureau de liaison à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis septembre 2025. La société évolue sur le marché de la BRVM avec une expertise reconnue dans la gestion financière des placements stratégiques et de conseil en investissement. Sa mission est de rendre le marché financier accessible à tous, tout en garantissant une gestion rigoureuse, performante et transparente des actifs qui lui sont confiés.