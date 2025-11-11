Burkina Faso: Semaine nationale de la planification familiale - Les activités officiellement lancées à Sabou

Le ministère de la Santé et ses partenaires ont organisé, le 10 novembre, à Sabou, la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la planification familiale, couplée à la Semaine mondiale de l'allaitement maternel et aux dépistages des cancers féminins. L'objectif est de favoriser l'accès des populations à des services de santé de la reproduction de qualité.

Le ministère de la Santé, avec l'accompagnement de ses partenaires, a procédé, lundi 10 novembre 2025, dans la commune de Sabou, au lancement officiel de la Semaine nationale de la planification familiale, couplée à la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, aux dépistages des cancers féminins, des IST/VIH et des hépatites virales (SNPF+).

Placée sur le thème : « Réduction de la mortalité maternelle et infantile à travers l'intégration des services de santé de la reproduction dans un contexte de défi sécuritaire », cette double célébration s'inscrit dans la dynamique nationale visant à garantir à toutes les femmes, hommes et enfants un accès équitable à des services de santé de qualité.

Dans son discours, le ministre de la Santé, représenté par le haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo, a rappelé que la santé de la reproduction, qui participe grandement à l'épanouissement de l'ensemble des couches sociales, occupe une place prépondérante parmi les choix straté-giques de l'Etat burkinabè.

« Cette semaine constitue non seulement une excellente opportunité de plaidoyer et de mobilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction, mais aussi et surtout de l'intensification de l'offre gratuite des services de santé de la reproduction aux populations », a-t-elle précisé.

Selon la représentante du ministre de la Santé, avec une population de 22 500 000 habitants, le pays enregistre un ratio de mortalité maternelle de 198 décès pour 100 000 naissances vivantes, un Taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) de 32 %, des besoins non satisfaits en planification familiale de 16,4 % et un indice synthétique de fécondité de 4,4 enfants par femme. Au sujet de l'allaitement, il ressort que lorsque les enfants ne sont pas exclusivement allaités au sein pendant les six premiers mois, ils sont plus vulnérables à la diarrhée et à la pneumonie, principales causes de mortalité infantile.

« Intensifier les efforts »

Et selon le chef du département de la Santé, en aidant les mères à adopter les

pratiques d'allaitement recommandées, près de 50 % des décès d'enfants de moins de deux ans causés par la diarrhée et la pneumonie pourraient être évités, soit près de

3 500 décès évitables d'enfants de moins de deux ans par an au Burkina Faso. Comme activités au menu de la SNPF+, il est prévu des prestations gratuites des services de santé de la reproduction ; la gratuité des produits contraceptifs, des consommables et autres intrants dans toutes les formations sanitaires publiques ; des dépistages des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus ; des dépistages du cancer du sein, des IST/VIH et des hépatites virales.

Le Représentant résident par intérim du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Cheick Tidiane Cissé, chef de file des Partenaires techniques et financiers (PTF) de la santé, a insisté sur l'urgence des actions à mener face au thème. « Il nous engage collectivement à intensifier nos efforts pour renforcer la résilience du système de santé, garantir un accès équitable et intégré aux services de santé de la reproduction et veiller à ce qu'aucune femme, aucun enfant ne soit laissé de côté », a-t-il signifié.

A écouter M. Cissé, l'intégration des services de santé de la reproduction associe des interventions complémentaires qui contribuent à l'atteinte des trois résultats transformateurs, à savoir : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre et autres pratiques néfastes. Le préfet, président de la délégation spéciale de Sabou, Abdul Aziz Koara, s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter l'événement.