Burkina Faso: Examen classant national - Désormais la seule voie pour la spécialisation dans la santé

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Santé ont conjointement animé une conférence de presse pour donner des éclaircissements sur l'Examen classant national (ECN) qui est désormais la seule voie pour la spécialisation dans le domaine de la santé, lundi 10 novembre 2025, à Ouagadougou.

Pour accéder à la spécialisation dans la santé, la seule voie désormais possible pour les Burkinabè est l'Examen classant national (ECN). Il remplace le système d'internat hospitalier. L'information a été donnée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Samuel Paré et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Joël Arthur Kiendrebéogo entourés de leurs collaborateurs, ce lundi 10 novembre 2025.

Sont autorisés à prendre part à cet examen pour la spécialisation, les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire ayant validé la 6e année, les étudiants en pharmacie ayant validé la 5e année et ceux titulaires d'un doctorat mais non encore recrutés par l'Etat. Les fonctionnaires titularisés peuvent participer au recrutement et une fois admis, ils seront mis en position de stage par le ministère en charge de la Fonction publique.

La première édition de l'ECN est prévue les 15 et 16 novembre 2025 et portera sur une épreuve composée de trois séries de 120 questions à choix multiples en tout. Au 10 novembre 2025, la plateforme a déjà enregistré plus de 1700 candidatures parmi lesquelles plus de 870 ont déposé leurs dossiers complets pour validation, selon les conférenciers. 1000 apprenants seront retenus. Ils seront classés par ordre de mérite afin de choisir le domaine de spécialisation et ainsi poursuivre des études de spécialisation en qualité de résidents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur, Pr Samuel Paré, l'ECN vise entre autres, à aligner les offres de formation des spécialités sur les besoins du système de santé burkinabè et à harmoniser les normes de formation aux standards et exigences nationaux et internationaux.

A son avis, l'examen classant national un des outils clé de mise en oeuvre du Plan 1000x5 qui est une réforme majeure du système de soins au Burkina Faso. Ce plan, a-t-il, précisé, ambitionne de former et de déployer sur tout le territoire national 1000 spécialistes de santé par an pendant cinq ans. « Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour la santé (IPS), qui

vise à garantir à chaque Burkinabè un accès équitable à des soins de qualité, partout sur le territoire », a-t-il poursuivi.

Et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Joël Arthur Kiendrebéogo, de préciser que cet examen constitue une réforme majeure du système de la santé. Il a indiqué qu'au-delà du Plan 1000x5, l'examen classant national demeurera la seule voie de spécialisation des agents de santé.

Seulement, les admis à un des postes de spécialisation dans le cadre du plan 1000x5 bénéficieront d'une bourse mensuelle dont le montant varie selon le lieu de formation. Pour une équité dans le traitement, a-t-il relevé, il y aura deux classements spécifiques. Un spécialement pour les étudiants admis et l'autre pour les fonctionnaires déjà en activité.