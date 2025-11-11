Sénégal: ASP - Un cadre licencié pour « fautes graves et préjudice financier »

10 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Agence d'Assistance à la sécurité de proximité (ASP) a annoncé, ce lundi 10 novembre, le licenciement de Khadim Faye, ancien comptable des matières devenu successivement Chef de la division logistique puis Contrôleur territorial Nord. Cette décision est motivée par des « fautes ayant gravement porté atteinte aux intérêts matériels, à l'image et à la réputation de l'Agence », renseigne un communiqué signé du directeur général, Oumar Touré.

Selon le document, plusieurs griefs ont été retenus contre l'agent dont des constats récurrents issus des rapports de la Cour des comptes, du Service Audit et Contrôle interne et du Chef de pôle Nord.

Parmi les faits les plus marquants, le communiqué cite un préjudice financier de 77,6 millions de francs CFA durant sa gestion en tant que comptable des matières (2018-2022), tel que relevé par la Cour des comptes. Il est également reproché à l'ex-agent des dotations irrégulières de carburant en 2023-2024 ainsi qu'une implication dans une procédure frauduleuse de réforme de véhicules dont il aurait bénéficié.

L'ASP évoque aussi un refus de rejoindre son affectation au Nord, une absence injustifiée de plus de deux mois, ainsi qu'un non-respect de la hiérarchie lors d'une initiative effectuée auprès de l'Inspection du travail.

Par ailleurs, l'Agence accuse Khadim Faye d'avoir tenu des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux et d'avoir rédigé une correspondance contenant de « graves accusations non fondées » contre le directeur général, portant sur une prétendue « gestion clanique » et des « recrutements clientélistes », sans fournir de preuves lors de son audition.

