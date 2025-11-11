Afrique de l'Ouest: L'Ambassade de Sierra Leone au Sénégal lance une campagne contre la traite humaine et la toxicomanie

10 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Ambassade de la République de Sierra Leone au Sénégal a officiellement lancé, ce dimanche, deux campagnes d'envergure consacrées à la lutte contre la traite des êtres humains et à la prévention de l'usage de drogues et de substances illicites.

La cérémonie, organisée dans la salle de la Paroisse Université - Saint Dominique à Fann, a réuni un grand nombre de ressortissants sierra-léonais venus de plusieurs régions du Sénégal.

Ces initiatives marquent une nouvelle étape dans les actions de sensibilisation menées par la mission diplomatique, confrontée à une recrudescence de cas de traite humaine et de toxicomanie parmi les ressortissants sierra-léonais. L'ambassade, qui couvre également la Mauritanie, a dû intervenir à plusieurs reprises pour secourir et rapatrier des victimes.

Dans son allocution, Son Excellence Ibrahim Turay, Ambassadeur de la Sierra Leone au Sénégal, a fermement condamné les pratiques de traite des êtres humains et de consommation de drogues, mettant en garde contre leurs effets destructeurs, en particulier sur la jeunesse.

Une action motivée par l'urgence

Selon les responsables de la mission, ces situations préoccupantes ont atteint un niveau alarmant, notamment avec la multiplication des arrestations liées à la drogue. Face à ces dérives, l'ambassade a décidé de renforcer ses efforts de prévention et de protection afin de préserver la dignité de ses concitoyens et d'éviter toute stigmatisation de la communauté sierra-léonaise.

« Les jeunes doivent faire preuve de discernement et refuser de se laisser entraîner dans des réseaux criminels. Nous devons protéger nos enfants et nos communautés », a-t-il déclaré.

