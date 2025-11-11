Sénégal: Les Fédérations sénégalaises de badminton et de tennis de table lancent vendredi le 'FESTIBAD SENEGAL 2026'

Dakar — La Fédération sénégalaise de badminton (FSB) va organiser à partir de vendredi, au stade Léopold-Sédar-Senghor le "FESTIBAD SENEGAL 2026", un évènement, en collaboration avec la Fédération de tennis de table, visant à encourager la pratique de ces deux disciplines.

Ce partenariat vise à promouvoir les valeurs sportives et citoyennes chez les jeunes, précise un communiqué de la Fédération sénégalaise de badminton rendu public, lundi.

Cet évènement de trois jours est organisé en partenariat avec la Fédération mondiale de badminton et la Solidarité olympique, a renseigné la même source.

Les activités prévues se dérouleront dans neuf localités du pays en collaboration les acteurs du Tennis de table, afin de "renforcer les liens entre les deux fédérations et promouvoir les échanges entre jeunes sportifs".

Le festival se veut une "plateforme d'échanges pour les jeunes, qui pourront s'exprimer et partager leurs expériences sur leurs bonnes pratiques sportives".

De grands sportifs sénégalais sont attendus à l'évènement pour des témoignages lors d'un panel sous le thème "Youth Leadership, valeurs sportives et patriotisme", samedi à 10h à la salle de Conférence du Stade Léopold Sédar Senghor, a ajouté le texte.

La journée du dimanche sera consacrée à la découverte et pratique du badminton et du tennis de table dans le Hall du même stade.

Le badminton est l'un des 25 sports de compétition inscrits aux Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.