Sénégal: Ziguinchor - Clôture de la compétition régionale ' Teranga Skills '

La compétition régionale "Teranga Skills" dédiée aux métiers techniques, une initiative du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, organisée en perspectives des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a officiellement pris fin, ce lundi, à Ziguinchor, a constaté l'APS.

Présidant la cérémonie de clôture, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsény Bangoura a salué "le talent, la créativité et le professionnalisme" des jeunes participants de la région, issus des différents centres de formation.

"La région de Ziguinchor, riche de sa jeunesse dynamique et talentueuse, confirme encore une fois qu'elle regorge de potentiels à valoriser" a ajouté M. Bangoura, félicitant les lauréats qui représenteront la région, lors de la phase nationale à Dakar.

Il a remercié l'ensemble des partenaires techniques et institutionnels, dont l'ONG Enda Graf Sahel et l'initiative FIT ! Sénégal, pour leur engagement dans la promotion de l'excellence et l'insertion socio-professionnelle des jeunes.

Le coordonnateur national de FIT ! Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane Sèye, a déclaré que "Teranga Skills" constitue "une plateforme d'opportunités et une vitrine de l'excellence sénégalaise".

"Chaque vainqueur repart avec une médaille et un chèque de 150. 000 francs CFA. Les cinq lauréats de Ziguinchor porteront haut les couleurs de la région à la finale nationale prévue en mai 2026 à Dakar", a-t-il indiqué.

M. Sèye a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives et locales, saluant particulièrement l'engagement du gouverneur de Ziguinchor et la mobilisation de la Direction régionale des Sports et de la Culture, en partenariat avec les forces de défense et de sécurité.

Représentant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Salmone Fall, a insisté sur l'importance de la formation professionnelle pour le développement national.

"Le socle du développement repose désormais sur le savoir-faire des jeunes et sur l'entrepreneuriat. L'État ne peut pas tout faire, mais il peut accompagner ceux qui créent ", a-t-il rappelé.

Amadou Salmone Fall a par ailleurs annoncé que le ministre Cheikh Tidiane Dièye, parrain de cette cérémonie, recevra prochainement les lauréats pour les féliciter et les soutenir dans leur préparation à la phase nationale.

"En tant que fils du terroir, le ministre s'engage à accompagner ces jeunes talents qui incarnent l'avenir de la Casamance et du Sénégal", a dit M. Fall.

Cette édition régionale de "Teranga Skills" a mis en compétition des jeunes dans plusieurs filières, dont la cuisine, la couture, la transformation des produits locaux, la menuiserie métallique et la coiffure, "illustrant la volonté des autorités de faire de la formation technique et professionnelle un levier d'insertion, d'entrepreneuriat et de développement local".