Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les armées sénégalaises ont déjà pris toutes les dispositions (Colonel)

Saint-Louis — Les armées ont déjà pris toutes les dispositions pour accompagner l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, a assuré, lundi à Saint-Louis (nord), le Colonel Alioune Samassa, Commandant de la Zone militaire Nº2.

"Le contexte, aujourd'hui fait référence aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ). Les armées dans leur vision holistique ne sont pas restées en arrière-plan. Elles ont voulu bien accompagner les organisateurs dans toutes les phases de cette rencontre", a-t-il déclaré.

Le Colonel Alioune Samassa s'entretenait avec des journalistes en marge de la célébration de la Journée des Forces armées à Saint-Louis. L'édition 2025 est placée sous le thème "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de jeunesse, Dakar 2026".

La quatrième édition des JOJ aura lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises villes sénégalaises. Le Sénégal sera le premier pays africain à organiser des Jeux olympiques de la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Agissant dans ce contexte, les armées ont déjà pris toutes les dispositions dans les domaines sécuritaire et technique pour accompagner les organisateurs pour que cette rencontre qui est mondiale soit également une fierté nationale, a-t-il assuré.

"Qui dit rencontre mondiale, dit enjeux sécuritaires, dit enjeux économiques et enjeux diplomatiques. Les armées doivent convaincre de toutes leurs capacités à offrir un cadre propice de sécurité à tous les participants de ces JOJ", a-t-il notamment affirmé.

"Nous sommes en phase aujourd'hui avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) qui est en charge de l'organisation et nous avons déjà planifié beaucoup d'activités qui mèneront à bout à avoir une parfaite rencontre internationale qui fera toujours le rayonnement de notre cher pays", a-t-il ajouté.

La cérémonie qui s'est tenue à la Pointe Sud de l'Île de Saint-Louis en face du CRDS ex IFAN a été marquée, entre autres, par une prise d'armes, un dépôt de gerbe de fleurs, un défilé des troupes et une visite des stands des différentes Forces de défense et de sécurité (FDS) de la Zone militaire Nº2.

Elle a été marquée par une prestation des clubs de sport de Saint-Louis, notamment en Basketball, Canoë Kayak, Gymnastique, Judo, entre autres disciplines, sous la supervision de Papa Samba Ly, inspecteur départemental des sports.